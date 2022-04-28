確診新冠肺炎怎麼辦？營養師曝「飲食3關鍵」：幫助康復

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第一「增加熱量攝取」，才有足夠熱量，對抗體內耗損。染疫後整個人可能會沒有力氣及心力、病懨懨的，聽確診者分享，連追劇的力氣都沒有，只想一直昏，身體在高壓下，能量代謝需求會大大提升。因此建議以下4點：
1. 每日可+250~500大卡：
以新鮮原型食物為主，增加熱量對抗耗損。
2.少量多餐進食：
就算不餓或食慾減退 也務必確保熱量足夠 減少對本體的耗損！
3.提高能量密度進食：
可透過油脂食物的攝取 提高能量進食 例如：吃酪梨、喝堅果飲、堅果棒等
4.必要時可補充「營養保健食品」（也就是抗發炎的成分）
維生素B群，能幫助減輕疲憊感。
維生素C，強化呼吸道黏膜修復。
第二「補充蛋白質營養」，避免肌肉流失耗損使身體更虛弱，增加癒後恢復力。足夠的蛋白質是肺上皮細胞、上呼吸道黏膜細胞修補的關鍵原料，畢竟病毒觸發體內的免疫系統產生發炎因子，破壞力驚人，會引起身體發炎，尤其長輩更要注意！因此建議以下4點：
1.正常成人蛋白質需求，約每公斤體重0.8~1.2g/日：
三根手指頭大小厚度的肉，約提供7g蛋白質。
2. 以原型優質蛋白為主：
吃豆製品、魚、蛋、肉，避免加工肉製品。
3. 可自製奶昔：
利用豆漿、牛奶、優格搭配香蕉、堅果 製作高蛋白高能量奶昔。
4.必要時可食用「高蛋白質飲品」：
吃不下或必要時可利用高蛋白飲或配方營養品，補充營養。
第三「確保水份攝取充足」，避免症狀加劇，身體缺水、脫水、電解質失衡（發燒、流汗…都會增加身體水分流失 ），因此建議以下4點：
1.小口少量，多次喝水：
增加身體水分吸收利用，避免缺水或痰越來越濃稠。
2.可自製水果水：
避免味覺疲勞，可把新鮮水果加進白開水中，替換不同味道的水份，刺激喝水慾望、增加飲水量及維生素攝取。其實維生素 C也是會隨著壓力流失的營養素，不妨在家準備維生素 C 發泡錠，加水一起補充！
3.必要時可喝「電解質飲料」：
視情況補充發燒、流汗時流失的電解質，避免電解質失衡，部分患者會出現腹瀉問題，易造成水分、電解質流失，若電解質不平衡，會伴隨肌肉痛、抽筋、肌肉無力。
4.每天盡可能「維持體重」：
體重是反應身體水分維持、營養狀態很直接的指標。
高敏敏最後也提醒民眾，口罩戴好、勤消毒、飲食營養均衡，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺，一起加油渡難關，「如果真的不小心確診，請謹記以上營養原則，並搭配多活動、多休息，幫助更快恢復健康生活」。（編輯：郭佩蓉）
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