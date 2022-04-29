氣象局估梅雨「正常偏少」！留意短時暴雨 高溫提早報到
5月開始進入梅雨季，中央氣象局今（29）日公布今年梅雨季預測展望，預估總雨量部分，5、6月梅雨季以「正常至偏少」機率大，至於氣溫方面，則以正常至偏暖機率較大。氣象局預報中心主任呂國臣指出，預估大尺度的西南季風要等到5月中下旬之後會逐漸建立並移到台灣上空，整體而言梅雨季5月雨量可能稍多，但6月可能略少，因此總雨量預測才會以正常至偏少機率較大，不過實際狀況則要看梅雨鋒面影響狀況而定。
從長時間的降雨分佈來看，氣象局觀察從1981年以後，梅雨季強降雨發生時間有變晚的趨勢，主要比較集中在6月出現。以去年來說就是如此，去年在長時間乾旱之下，到了5月還沒有明顯降雨，但6月梅雨季開始出現強降雨才解除旱象。此外，5、6月梅雨季雨量最多的1年是2012年的902.4毫米，最少則出現在1980年的182.6毫米，顯見台灣梅雨季極端值差異相當大且沒有明顯規律性。
呂國臣提醒，由於近年來極端氣候導致短時強降雨的強度及頻率都增加，尤其在梅雨鋒面影響期間，很可能出現持續性降雨，並且很有可能出現短時強降雨，而且區域分配很不平衡，因此很可能會在部分區域出現極端的降雨情況，所以即便整體雨量正常至偏少機率大，但民眾仍不能掉以輕心。
至於氣溫的狀況，觀察氣候統計也發現，目前有「越來越早變熱」的趨勢。呂國臣說，以台北站為例，早年出現攝氏35度以上高溫大多會落在6月份，但這幾年明顯偏早到5月就出現，且頻率越來越高，到了7月之後出現攝氏38度以上高溫頻率也增加許多，整體而言超過攝氏35度以上高溫的日數大幅增加，且一直會持續到9月。呂國臣強調，5月開始只要太平洋高壓勢力開始增強，台灣就有可能出現明顯的高溫現象，連帶也可能導致用電量大增，提醒大家要開始節約用電。
而今年春季天氣狀況，氣象局指出，今年春雨平均雨量達到391.5毫米，比起氣候平均值多出2成，主要受到鋒面及華南雲雨區東移影響最大，氣溫方面則在冷暖交替頻繁下呈現正常偏暖，其中又以3月偏暖最明顯。至於反聖嬰現象發展現況，呂國臣強調，目前有逐漸趨緩的趨勢，預估進入夏季之後就會回到氣候平均狀況。