台中傳捷報　110年營利事業銷售額破5兆

台中市今年第 1 季八項經濟指標連三季奪冠，今 (29) 日再傳捷報！台中市政府經濟發展局表示，根據財政部統計資料顯示，台中市 110 年營利事業銷售額高達 5 兆 671 億元，市長盧秀燕上任以來成長 8075 億元，漲幅將近 19% ，市況暢旺。



經發局長張峯源表示，近年公司行號加碼投資台中，營利事業銷售額大幅增加，顯示投資台中「有賺錢」，盧市長任內力推重大建設改善投資環境，雖屢受疫情衝擊，營利事業銷售額仍逆勢上揚，從 107 年底 4 兆 2596 億元，成長至 110 年的 5 兆 671 億元，成長率約 18.96 ％。其中製造業、批發及零售業、營造業為銷售額排名前三的產業，與台中大型投資進駐、產業群聚及人口紅利等利多，產生連動效應。



張峯源指出，分析銷售額前三大產業，製造業部分，受台商回流潮影響，經濟部投資台灣三大方案台中 245 家全台第一，近期更因友達、台積電等大廠重磅投資消息頻傳，台中累計投資額截至今年 2 月已破兆；批發零售業部分，台中挾破 281 萬人口紅利，更吸納來自大中部地區消費人口，強大消費潛力吸引日商三井、廣三、漢神百貨等紛紛搶佔台中市場，既有百貨公司 110 年營業額也傲視全台，台中新光三越第 11 度更蟬聯全台百貨「店王」、台中大遠百也穩坐遠百集團龍頭，合計業績達 382.2 億元，囊括中部整體百貨零售市場的五成五。



張峯源強調，在營造業部分，台中不動產市場是台商回流首選，去年台中辦公類建照核發面積量達 19 萬坪，遠比 109 年成長近 300 ％，市場熱度程度可見一斑。另也鼓勵青年來台中創業，自 107 年至 110 年底，每年申辦商業登記新設立家數，從 7,278 家增加至 9,002 家，成長率高達 23.6% ，創業人口大幅攀升。



經發局指出，台中在 109 、 110 年把握疫情趨緩之際舉辦「臺中購物節」，刺激消費之餘更間接推動觀光增加外來消費。 109 年台中購物節消費登錄金額達 90.44 億元， 110 年購物節搭配中央振興 5 倍券同步推出，消費登錄金額更衝高到 290.72 億元，增幅達 223% ，每人平均消費登錄金額超過 3.9 萬元，照顧各行各業民生經濟，高達八成民眾支持續辦購物節振興經濟。

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