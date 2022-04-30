美國防官員：不認為俄羅斯會動用核武

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俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，西方國家不應低估烏克蘭核子衝突發生的高風險。
俄方本月稍早表示，打算於秋天前部署先前成功試射、可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。薩爾馬特的射程足以對美國進行核打擊。
俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，並在演說中特別提到俄國核子部隊，還警告任何阻礙俄國的企圖「都將導致諸位遭逢史上這種前所未有的後果」後，西方國家對於核戰風險的擔憂便升高。
英國首相強生（Boris Johnson）本週表示，他預料俄國在烏克蘭任何進一步的軍事失利，都不會促使蒲亭在烏國動用戰術核武，還說這位俄國領導人有迴旋的餘地，能終結這場衝突。
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本月稍早表示，不能對俄國可能在烏克蘭使用戰術或低當量核武的威脅掉以輕心，但中情局尚未看見很多強化這種顧慮的實際證據。
俄國入侵烏克蘭導致數千人死傷，城鎮化為廢墟，迫使超過500萬人逃往國外。莫斯科當局稱這場「特殊行動」目的是讓烏克蘭去軍事化。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110430