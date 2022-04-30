COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美國防官員：不認為俄羅斯會動用核武

▲美國高階國防官員表示，儘管莫斯科當局近日頻頻放話，美方仍不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國高階國防官員表示，儘管莫斯科當局近日頻頻放話，美方仍不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-30 13:43:18

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國高階國防官員今天表示，儘管莫斯科當局近日頻頻放話，美方仍不認為現存俄羅斯動用核武的威脅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，這名不具名官員向媒體表示：「我們持續每天盡力監控他們的核能力，我們評估沒有動用核武的威脅，也沒有對北大西洋公約組織（NATO）領土的威脅。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，西方國家不應低估烏克蘭核子衝突發生的高風險。

俄方本月稍早表示，打算於秋天前部署先前成功試射、可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。薩爾馬特的射程足以對美國進行核打擊。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，並在演說中特別提到俄國核子部隊，還警告任何阻礙俄國的企圖「都將導致諸位遭逢史上這種前所未有的後果」後，西方國家對於核戰風險的擔憂便升高。

英國首相強生（Boris Johnson）本週表示，他預料俄國在烏克蘭任何進一步的軍事失利，都不會促使蒲亭在烏國動用戰術核武，還說這位俄國領導人有迴旋的餘地，能終結這場衝突。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本月稍早表示，不能對俄國可能在烏克蘭使用戰術或低當量核武的威脅掉以輕心，但中情局尚未看見很多強化這種顧慮的實際證據。

俄國入侵烏克蘭導致數千人死傷，城鎮化為廢墟，迫使超過500萬人逃往國外。莫斯科當局稱這場「特殊行動」目的是讓烏克蘭去軍事化。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110430

俄外長：俄烏開戰以來102萬人撤至俄羅斯

五角大廈：俄軍烏東頓巴斯作戰進展落後

日本印尼領袖會談　反對武力片面改變現狀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀