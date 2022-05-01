連3日破萬人染疫！專家提「軟共存」 籲別忘做這3件事
國內本土確診數已連三日破萬例，總數超過3.8人染疫，醫療量能跟快篩告急，毒物醫學專家招名威對此提醒民眾這段時間「暫時禁止內用、減少群聚、減少外出」三件事，並向官方提出共存要有對策，要求有配套措施讓病毒可以軟共存。
招名威說，雖然我們要共存，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其急共存短時間造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，讓病毒可以軟共存，畢竟事緩則圓。
他提到，國內近來單日近1萬2千確診，特別是台北市疫情很嚴重，社區篩檢站陽性率從最早4月1日的0.66%，一路上升，4月27日的數據已看到是11.7%，代表疫情在社區已經相當普遍；而目前確診數大幅上升、陽性率也上升，代表疫情持續延燒，陽性率是表示PCR 送驗個案裡，有多少比率被驗出陽性來。所以單看11.7%就是很高的數字，比疫情大爆發前要高至少18倍，意思是有100人做篩檢，就會篩出12人陽性。
招名威表示，這段台灣走入病毒共存的四個月內，滾動式戰略的大方向還是沒問題的，而且暫時禁止內用，減少群聚，減少外出，都是我們該做的努力，文末也再次提醒「防疫人人有責」，而且「共存要有對策」、「軟共存」。（編輯：林莞茜）