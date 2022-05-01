捶心肝！台南重劃區房價站穩2字頭　「這區」暴漲67%最多

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而在大型建商持續推出指標社區「聯上W1」、「京城上新光」、「佳鋐城意」、「世界真美麗」之下，「水交社重劃區」每坪單價連年攀升，去年已突破2字頭、有均價23.9萬元表現，今年則來到每坪29.5萬元行情，3年來房價翻漲67%、直逼3字頭大關。許名震分析，觀察實價揭露已出現多筆每坪超過30萬元交易，「水交社重劃區」可說是只要有轉手就一定獲利，在今年營建成本持續增加之下，預計下半年「水交社重劃區」均價可站上3字頭大關，繼續穩坐台南價量齊揚的熱門重劃區寶座。
而以3年漲幅53%奪下亞軍的北區「鄭子寮重劃區」表現也相當亮眼，許名震透露，「鄭子寮重劃區」屬低密度開發，區內公園綠地多、綠覆率高，生活圈內還有小北夜市、花園夜市以及知名學區文元國小，未來還有北外環道匝道建設利多，也因此房價從3年前的每坪23.32萬元來到今年的35.67萬元。至於漲幅48%成為季軍的南區「舉喜重劃區」則主打近86快速道路，生活機能逐漸發展成熟，也吸引不少南科工程師進駐，今年房價剛突破2字頭，來到每坪21.33萬元行情，未來發展也備受看好。
早期南區屬於台南市區相對外環，過去少有公共建設利多話題，房市表現較平淡，許名震強調，觀察熱門交易重劃區漲幅排行榜前3名，此次台南市南區一次囊括「水交社重劃區」和「舉喜重劃區」，在大型開發商持續建設之下讓房市注入活水，今年房價已價量齊揚來到2字頭，預計受市中心新建案站上4字頭的推擠效應影響，今年南區2大重劃區仍會是台南房市表現重點熱區，也是市場最看好的地段之一。