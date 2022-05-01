炸物熱量陷阱！「最肥冠軍」打趴鹽酥雞　加這食材跑斷腿

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高敏敏分享「15款炸物熱量排行」，從圖表中可見，熱量前四名分別是雞排（630大卡）、炸油豆腐含泡菜（530大卡）、炸薯條（529大卡）、鹹酥雞（525大卡），分別需慢跑77分鐘、65分鐘、65分鐘和64分鐘，才得以消耗熱量。
此外，老饕喜愛的甜不辣（350大卡）、洋蔥圈（324.8大卡）、雞三節翅（320大卡）、炸魷魚（300大卡），皆超過或含300大卡。後半部排行依序則是甜甜圈（282大卡）、雞腿塊（275.8大卡）、炸雞腿（270大卡）、雞塊（270大卡）、花枝丸（260大卡）、可樂餅（176大卡）、炸薯餅（152大卡）。
高敏敏解釋，以雞肉為例，因雞肉本身是屬於優質蛋白質，但透過不同的料理方法，會導致熱量有所差異，其中「油炸」則是最不明智的做法，「因為外層都會再裹上一層粉、裹滿粉，再整個拿去油炸，所以熱量自然會比原本高出2倍以上」。
此外，高敏敏坦言「曾經有人問營養師：我不吃炸雞排，但炸魷魚可以嗎、炸蔬菜可以嗎？」她趕緊強調「真的不要小看炸魷魚⋯一份好好的低脂海鮮才不到一百卡，炸完熱量飆3倍」。高敏敏亦進一步說明，指出蔬菜就是炸物陷阱之一，因蔬菜含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，「讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油，熱量直接翻5倍」。
倘若真的忍不住嘴饞，偶爾想嚐嚐炸物的美味，高敏敏提出6大建議，包括：
一、偶而吃一次即可，平時還是以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主。
二、可以去皮吃，如果捨不得去皮，可以準備吸油廚紙（廚房紙巾）按壓一下食物，減少油脂攝取，口感一樣美味。
三、像鹹酥雞、甜不辣等炸物，盡量單吃即可不要添加九層塔，因為九層塔非常容易吸油，會吃進更多不必要的油脂。
四、以原味炸物為主，不要添加調味料或醬料，以免攝取過多鈉含量。
五、吃完炸物記得多補充蔬果來攝取膳食纖維、維生素C，其中豐富的鉀也可以幫助排除多餘的鈉。
六、多喝水幫助代謝。（編輯：陳雅雲）
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