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影／玉山13:40下「五月雪」！相隔11年再現　積雪0.5公分

▲氣象局玉山觀測站今天下午1:40觀測到下雪，是相隔近11年來再次出現「五月雪」的狀況。（圖／中央氣象局玉山觀測站提供）
▲氣象局玉山觀測站今天下午1:40觀測到下雪，是相隔近11年來再次出現「五月雪」的狀況。（圖／中央氣象局玉山觀測站提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-02 14:43:112022-05-02 16:11:40

由於南方雲系北移帶來豐沛水氣，加上東北季風降溫，今（2）日下午1時40分左右到2時10分，玉山降下罕見的「五月雪」，目前降雪晴望稍微趨緩，主要是雨夾雪的情形，氣象局預估，由於低溫會持續到明（3）日清晨，加上水氣要等到深夜之後才會慢慢減少，今日到明天清晨玉山仍有可能出現降雪的情況。

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氣象局預報員黃恩鴻指出，今日下午1時40分左右玉山氣溫大約攝氏1.4度，雖然沒有降到攝氏0度以下，但因為高空氣溫偏低加上水氣充足，許多高空的雪花沒有融化就落下，因此玉山出現罕見的「五月雪」。根據過去資料顯示，上一次玉山降下五月雪是在2011年的5月20日，今天是相隔近11年後再次出現五月降雪。巧合的是，再上一次出現五月雪是在2000年的5月12日，也是相隔11年。

從1990年以來，過去32年玉山曾經出現過5次的五月雪，包括1995年、1997年、2000年、2011年以及今天，其中玉山最晚下雪的紀錄，是1955年的5月31日。

黃恩鴻說，從氣候平均值來看，每年玉山最後一次降雪時間，大約落在3/25到5/1之間，今日出現降雪雖然稍晚一點，但也還算在正常值的最末段。

▲氣象局玉山觀測站今天下午觀測到下雪，預估今天下半天到明天清晨仍有機會再飄雪。（圖／中央氣象局玉山觀測站提供）
▲氣象局玉山觀測站今天下午觀測到下雪，預估今天下半天到明天清晨仍有機會再飄雪。（圖／中央氣象局玉山觀測站提供）

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