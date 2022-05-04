家長注意！學童大考應戰秘笈　「這兩樣」助攻健康力

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「魚油」挑選5重點！
魚油內含的 Omega-3 脂肪酸不僅能維護健康，還能幫助靈活思緒。專科醫師楊智鈞分享挑選魚油時，有5點一定要知道的挑選重點：
1.高濃度：84%以上
魚油不是有吃就好，在挑選上要注重每顆魚油的 Omega-3 脂肪酸含量，Omega-3濃度越高才表示含有越多的功效成分，楊智鈞醫師建議，Omega3 脂肪酸濃度高於 84% 以上才具有保健品質，低濃度的魚油，因為含有較較少功效成份，反而營養成分沒有補充到，卻攝取了多餘成分造成身體負擔。目前坊間已有濃度高達97.7%的魚油，務必看清標示再購買。
2.萃取型式：rTG好吸收
市面上的魚油產品根據提煉的方式與本身結構的不同，可以分為 rTG 型、 TG 型、 EE 型 3 種類型。楊智鈞醫師指出，以眾多實驗結果的綜合評估來看，魚油的吸收度為 rTG 型 > TG 型 > EE 型，因此建議挑選小型深海魚 rTG 型是比較理想的萃取型式。
3.選擇大廠：品質有保證
有鑑於大型深海魚常有重金屬殘留，楊智鈞醫師建議選擇國際大廠，例如具有全球影響力的德國 KD Pharma，透過專利技術製造的深海遠洋小型魚魚油，更有品質保障。
4.小顆粒：好補充
不少魚油為了達到有效補充量，在膠囊的設計上會太大顆，對於孩子來說可能有點難以吞嚥，導致對於補充上的排斥，楊智鈞醫師建議挑選小顆粒高濃度，在補充上會更容易。
5.獎項認證：安心安全
如果想要進一步確認品質，建議尋找擁有公證檢驗單位的 Omega-3 脂肪酸檢驗報告，才能確保魚油的有效成分。另有國際獲獎也是指標指一，像是IFOS五星認證、食品界奧斯卡獎之稱的 Monde Selection 特金獎，以及有無榮獲 SNQ 國家品質認證，若國內外都有認證獲獎，即可表示其產品具備世界頂級的品質。
「葉黃素」功效好處多 守護晶亮最佳選擇
大考前，學童勢必會大量長時間用眼，除了書本之外，在科技世代很多學習要仰賴3C產品，這時家長需要幫孩子守護晶亮。人體的視網膜中含有大量的葉黃素(Lutein)和玉米黃質(Zeaxanthin)等類胡蘿蔔素，但人體無法自行合成出葉黃素，需藉由日常飲食來補充。既然都要吃了，就讓考生補充最佳的營養成分，專科醫師陳韵臻提供葉黃素挑選指南。
1.FloraGLO®游離型葉黃素
目前市面上可以看到的葉黃素，主要分成「游離型」和「酯化型」兩種。陳韵臻醫師進一步解釋，「酯化型的分子較大，相對之下分子量較小的游離型葉黃素因為結構不需再由消化酵素作用，較易為人體吸收利用。」所以想要好吸收游離型葉黃素會是比較好的選擇。當中FloraGLO® 專利游離型葉黃素又最被視為頂級肯定，有相當多數據支持是守護靈魂之窗的有效原料，經實證28天可提升體內葉黃素濃度達520%。
2.葉黃素與玉米黃素需黃金比例 10 : 2才有幫助
陳韵臻醫師指出，美國國家衛生研究院大型臨床研究 AREDS II ，使用來抵禦光害的葉黃素和玉米黃素，是用 10 mg : 2 mg 的比例來進行研究。挑選上選擇
黃金比例才能說是吃對保健食品，目前市售也已經有部分採取以FloraGLO® 專利游離型葉黃素搭配 ZeaONE® 專利游離型玉米黃素，黃金比例提供每日完整所需的足量營養。
3.複方對於保健較為全面
葉黃素的補充，如果能搭配其他複方成份原料，對於預防保健的規劃較為全面。陳韵臻醫師就建議，至少要有7種複方成份的保健原料比較完整。舉例來說，德國的智利酒果、瑞士山桑子萃取因富含花青素，幫助明亮濕潤，國際期刊指出連續4週補充智利酒果萃取物，幫助淚液量增加約50%；另外，蝦紅素也是不錯選擇，屬於類胡蘿蔔素的一種，具有保護力作用，也是守護晶亮的重要成分。
兩大營養素吃對時間很重要 助攻考生健康力
懂得挑選「對」的魚油和葉黃素後，怎麼吃也是個學問。醫師建議，魚油是取自富含脂肪的魚類體內油脂，隨餐或是飯後食用吸收佳。葉黃素部分也因屬脂溶性成份，建議吃完飯後再補充效果較佳。同時兩位醫師也提醒，保健品要每天持續吃到 6 個月以上才會有感，也要搭配健康作息才能有助益。