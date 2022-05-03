COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

被隔離免驚！儲糧清單一圖看懂　「7款耐放」快丟購物車

▲營養師高敏敏近日分享儲糧清單，推薦7款食材營養又耐放，還提醒民眾「自己煮飯除了能減少出門的次數，也能更安心和衛生」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲營養師高敏敏近日分享儲糧清單，推薦7款食材營養又耐放，還提醒民眾「自己煮飯除了能減少出門的次數，也能更安心和衛生」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 17:30:29

近來台灣本土疫情升溫，不少人認為外出染疫風險較高，因而增加居家時間，更透過自煮來解決三餐。對此，營養師高敏敏就分享防疫儲糧清單，推薦「7款食材」營養又耐放，還提醒民眾「自己煮飯除了能減少出門的次數，也能更安心和衛生」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師高敏敏於臉書粉絲專頁上分享，指出因疫情影響待在家用餐的時間變多，但並不代表只能一直吃泡麵或水餃。高敏敏表示，希望民眾都能買對東西、適量購物，「畢竟採買不是要大量囤貨，而是在減少出門的次數之餘，還能吃的更安心、更健康，所以食材上的選擇就非常重要」。

對此，高敏敏分享防疫採買「耐放營養7大食材」，希望讓大家在非常時期也能精準購買，建議各位趕快把這些食物放入購物車，也提醒大眾煮飯除了能減少出門的次數，還能更安心和衛生。

▲高敏敏分享防疫採買「耐放營養7大食材」。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲高敏敏分享防疫採買「耐放營養7大食材」。（圖／營養師高敏敏授權提供）
一、保存期長的乳製品：補鈣來源不可少
奶粉、保久乳、起司、乳酪（保久乳沒有加防腐劑，跟鮮奶一樣營養）。

二、耐久放蔬果：抗發炎，保護力向上
乾香菇、洋蔥、紅白蘿蔔、蘋果、芭樂。

三、冷凍蔬果：營養價值依然豐富
冷凍莓果、冷凍蘆筍、花椰菜米。

四、可久放 優質蛋白：鞏固免疫細胞
冷凍毛豆、黃豆、黑豆、冷凍肉品、盒裝豆腐、凍豆腐。

五、全穀雜糧類：選非精緻澱粉營養更多
麥片、糙米、全穀米、地瓜、馬鈴薯。

六、堅果種子類：好油維持免疫力
堅果、堅果棒、芝麻、無糖花生醬。

七、罐頭類：選少鹽少糖較健康
魚罐頭、蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、幼筍罐頭、鷹嘴豆罐頭、玉米罐頭，而魚罐頭可以以水煮鮪魚、沙丁魚為主。

▲罐頭、超市（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲高敏敏建議罐頭類可選擇「少鹽少糖」較健康。（示意圖／記者張嘉哲攝）
不僅如此，高敏敏進一步分享，表示民眾進行居家隔離、照護同時，除了購買防疫耐放食材以外，也可準備「6大用品」在家，包括：

一、日常生活用品：盥洗用品、個人衣物、清潔用品、衛生紙。
二、相關電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊配備、充電器。
三、環境清潔用具：75% 酒精、漂白水、清潔劑、抹布、垃圾袋等。
四、醫療相關用品：口罩、體溫計、乾洗手液、快篩試劑等。
五、常備用藥物：常規服用之慢性病藥物、退燒/止咳/止痛等症狀緩解藥物。
六、規劃三餐飲食如何取得：建議準備耐久放蔬果、全穀雜糧、保久乳、可沖泡營養飲品、冷凍蔬果等（編輯：陳雅雲）

▲除了耐放食材以外，高敏敏也提供居家照護「6大準備用品」。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲除了耐放食材以外，高敏敏也提供居家照護「6大準備用品」。（圖／營養師高敏敏授權提供）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

確診數激增！她列14天儲糧清單　千人朝聖：第7點超重要

築間最強不是火鍋？「低調本體」為了它去：進店狂嗑5次

麥當勞「1神飲」員工絕不點！食譜內幕全招了：再也不喝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀