被隔離免驚！儲糧清單一圖看懂　「7款耐放」快丟購物車

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，高敏敏分享防疫採買「耐放營養7大食材」，希望讓大家在非常時期也能精準購買，建議各位趕快把這些食物放入購物車，也提醒大眾煮飯除了能減少出門的次數，還能更安心和衛生。
一、保存期長的乳製品：補鈣來源不可少
奶粉、保久乳、起司、乳酪（保久乳沒有加防腐劑，跟鮮奶一樣營養）。
二、耐久放蔬果：抗發炎，保護力向上
乾香菇、洋蔥、紅白蘿蔔、蘋果、芭樂。
三、冷凍蔬果：營養價值依然豐富
冷凍莓果、冷凍蘆筍、花椰菜米。
四、可久放 優質蛋白：鞏固免疫細胞
冷凍毛豆、黃豆、黑豆、冷凍肉品、盒裝豆腐、凍豆腐。
五、全穀雜糧類：選非精緻澱粉營養更多
麥片、糙米、全穀米、地瓜、馬鈴薯。
六、堅果種子類：好油維持免疫力
堅果、堅果棒、芝麻、無糖花生醬。
七、罐頭類：選少鹽少糖較健康
魚罐頭、蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、幼筍罐頭、鷹嘴豆罐頭、玉米罐頭，而魚罐頭可以以水煮鮪魚、沙丁魚為主。
不僅如此，高敏敏進一步分享，表示民眾進行居家隔離、照護同時，除了購買防疫耐放食材以外，也可準備「6大用品」在家，包括：
一、日常生活用品：盥洗用品、個人衣物、清潔用品、衛生紙。
二、相關電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊配備、充電器。
三、環境清潔用具：75% 酒精、漂白水、清潔劑、抹布、垃圾袋等。
四、醫療相關用品：口罩、體溫計、乾洗手液、快篩試劑等。
五、常備用藥物：常規服用之慢性病藥物、退燒/止咳/止痛等症狀緩解藥物。
六、規劃三餐飲食如何取得：建議準備耐久放蔬果、全穀雜糧、保久乳、可沖泡營養飲品、冷凍蔬果等。（編輯：陳雅雲）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。