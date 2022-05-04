每次煎蛋都黏鍋！老饕抖「1訣竅」破解：香氣逼人又滑嫩
煎蛋是最家常、最簡單的料理，不過卻有不少人都有黏鍋困擾，導致鍋子非常難洗，對此就有網友求助問「煎蛋會黏鍋怎麼辦？」貼文一出釣出不少煎蛋老手分享自身做法，不過大部分網友仍認為關鍵在於「油不夠多」。
該名網友昨（3）日在PTT貼文，他以「煎蛋會黏鍋怎麼辦」為題，表示他煎蛋時會先把鍋子燒熱，灑水下去確認有水珠在跑後放油，等油輕輕冒煙時再下蛋，沒想到底部就黏住了，讓他求救：「怎麼辦？我還缺少什麼關鍵？感恩。」
貼文一出，網友紛紛留言自己的做法，「蛋要退冰，不然除了不沾鍋以外一定黏」、「雞蛋有退冰到常溫嗎」、「蛋要退冰比較容易成功」、「下油後加鹽巴，再把油均勻地繞鍋子一圈，蛋就不會沾鍋了」、「火小一點，等一下，底層就會跟鍋子分離了」、「寬油先滑鍋」、「蛋要退冰啦，煎冰蛋有時候連老手都會翻車」。
不過，最多網友點出關鍵在於「油不夠多」，「油不能省，油多煎出來也比較好吃」、「油不夠啦」、「要馬換鍋要馬加油」、「蛋很吃油，你不是用不沾就認命點多放油」、「煎東西的訣竅就是油加一點」、「油太少，蛋下去直接觸鍋底造成」、「請把油加好加滿」。（編輯：賴禹妡）