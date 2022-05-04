2022原客青少年三對三籃球賽　盧峻翔、林力仁任宣傳大使

開場表演由知名花式籃球團體「H.DOUNLE.C」帶來精彩演出，團員是來自卑南族的李育辰及蔣凱麒，為今天的記者會揭開序幕。緊接在後的啟動儀式由客委會大家長帶領宣傳大使職籃球星盧峻翔、林力人，偕同「女孩上場」三位主演，張瑀希、高倩怡、蔡嘉茵，一同以自身熟悉的母語向全國原客後生喊話：「這兩年疫情未滅，而我們因運動而相聚，疫情並沒有沖散我們的友誼，這一客，原來更團結！」
重頭戲邀請到大成國中、員東國中進行原客友誼示範賽，並比賽結束後由客家委員會楊長鎮主委以及原住民族委員會楊正斌處長，進行球衣互贈儀式，互相交換別具意義的81號紀念球衣（原住民族日為每年的8月1日），代表「族群共榮」之意，也象徵原客兩族的永續情誼。
由客家委員會發起，邀請原住民族委員會、內政部移民署、教育部體育署及 8 直轄市、縣政府共同合辦，以「族群和諧」為號召的「原客青少年三對三籃球賽」，第 2 屆賽事將自 6 月 11 日至 7 月 23 日間，在全國 8 個縣市熱鬧開打！
本活動自 5 月 4 日(星期三)起開放網路報名，各場次報名資訊詳見活動官網(https://www.focusline.com.tw/2022ykcup/General)，並於 6 月 2 日(星期四)截止報名，歡迎原客青少年踴躍組隊參加，額滿為止。
組隊報名參賽隊伍，選手可跨校參賽，但每人只能報名 1 隊，每隊上限5 人，須至少有 2 名原住民及 1 名客家選手;且另須組成 5-10 人的啦啦隊。預、複賽各組前 4 名均可獲頒獎金；而預、複賽各組冠亞軍隊伍將由報名系統自動轉為全國總決賽當然隊伍。
為鼓勵以球會友，本活動免收報名費，各主辦單位也提供豐富獎品及高額獎金給參賽選手。凡報名參加預、複賽的隊伍皆可獲贈紀念籃球 2 顆，進入總決賽並奪得冠軍之隊伍，每位選手可額外獲贈 1 套冠軍專屬球服、1 件紀念 T-shirt 以及 1 顆紀念球，國小男、女組冠軍獎金 2 萬元，國中男、女組獎金更高達 3 萬元，另為使賽事豐富精采，今年度特別增設 MVP 獎項，獎金至少 8 千元，全國總獎金高達 83 萬 8 千元，啦啦隊也有機會獲得鼓勵獎金或獎品，歡迎對籃球有興趣的國中、國小生報名參加。
「2022 原客青少年三對三籃球賽」地方預複賽、全國總決賽比賽時間/場次/地點
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日期
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場次
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地點
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6 月 11 日(週六)
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花蓮場
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國立東華大學美崙校區體育館
（花蓮縣花蓮市華西路 123 號）
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6 月 25 日(週六)
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臺南場
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臺南市新營區風雨籃球場
（臺南市新營區新南一路 8 號）
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7 月 2 日(週六)
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新竹場
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竹北市國民運動中心
（新竹縣竹北市莊敬南路 18 號）
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苗栗場
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竹南頭份運動公園籃球場
（苗栗縣頭份市八德一路 124 號）
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高雄場
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高雄市立龍肚國民中學
(高雄市美濃區中華路 68 號)
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7 月 16 日(週六)
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屏東場
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屏東縣立明正國民中學
（屏東縣屏東市大連路 70 號）
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7 月 23 日(週六)
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桃園場
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中原大學體育館主館
（桃園市中壢區中北路 200 號）
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南投場
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國立竹山高級中學
（南投縣竹山鎮下橫街 253 號）
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8 月 27 日(週六)
(暫訂)
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全國總決賽
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桃園市三民區運動公園(暫定)
（桃園市桃園區三民路、三元街口）