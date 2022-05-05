肯尼NOW星球／年度獎項神預測 鄭志龍：找我來得罪人？
P聯盟（P.LEAGUE+)例行賽即將結束，許多球迷都在討論誰會登上例行賽龍頭寶座，不過除了球隊戰績，年度獎項也是粉絲們熱烈討論的話題，因此本周的《肯尼NOW星球》特別再度邀請「籃球博士」鄭志龍來客觀的預測一下各個獎項得主，不過龍哥卻開玩笑地認為肯尼哥是找他來得罪人的。
首先討論的是最佳洋將，就數據來看新竹街口攻城獅的辛巴應該是呼聲最高的球員，不過龍哥覺得高雄鋼鐵人的布朗對於球隊來說也有非常大的貢獻，另外領航猿的「好球製造機」羅賓森的觀賞性是無庸置疑的，所以還是要看評審們用什麼樣的標準去評斷。
接著是要討論年度MVP，上周肯尼哥曾在節目中透露他認為新北國王的楊敬敏和攻城獅的高國豪都是不錯的人選，但龍哥表示：「新北國王是一支新成立的球隊，但在楊敬敏的帶領下國王看起來像是一支成熟的球隊，所以應該是楊敬敏會奪下年度MVP獎座」。
最困難的獎項應該是年度最佳第六人，林志傑、戴維斯、盧峻翔以及夢想家的林俊吉都有資格可以獲取這個獎項，但最後經過肯尼哥和龍哥熱烈討論之後，最後決定讓兩人同時獲獎，究竟是哪兩人？敬請鎖定節目就知道囉！
節目到了尾聲，肯尼哥也不忘挖洞給自己的老朋友，他問鄭志龍年度最佳GM會是誰？龍哥會乖乖回答嗎？還是他會選擇其他球隊的GM呢？5/5（四）晚間十點，一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！