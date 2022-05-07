羅智強展現參選桃市長決心　公布行動競總及發言人

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至於為什麼會將宣傳戰車當作行動競選總部？羅智強回應，除了網路空戰外，宣傳戰車的機動性與行動力高，可將他對於未來市政的想法，以及參選理念，透過行動競選總部，來傳達給桃園的各個角落，讓所有桃園市民都能聽見羅智強的市政願景與參選理念，也藉此告訴桃園市民，他是位勤奮肯做、行動力強的市長參選人，並非只會坐在辦公室裡吹著冷氣處理市政。
羅智強發布何元楷是他參選桃園市長「桃園+」的發言人。羅智強說，何元楷年僅27歲，是羅智強擔任革命實踐研究院院長時期，舉辦「革命實踐研究院171期講習班」的學員，表現優異，也曾在國民黨中央黨部及立法院服務過。
羅智強強調，15年前馬英九總統聘請羅智強擔任競選總統發言人，當時羅智強不辱使命，協助馬英九總統贏得了兩次總統大選，後來被馬總統提攜出任總統府副秘書長，給了羅智強參贊國政的機會，所以才有今天的羅智強。因此，羅智強選擇年輕的何元楷擔任發言人，更舉辦海選青年發言人活動，就是為了要栽培青年，給年輕人機會，象徵世代傳承。
羅智強發言人何元楷表示，感謝羅智強讓青年幕僚不再只是「無聲的要角」，而是讓青年幕僚有機會能站出來發聲，擔任羅智強發言人一職的他，必定會全力以赴，盡力做好「羅智強的羅智強」，讓羅智強順利成為桃園市長。此外，何元楷也說，桃園市政有許多待加強之處，例如：交通、環境等問題，都是市民朋友們高度關注的議題，羅智強團隊一定以市民為優先，以民為本，努力的讓桃園市民安居樂業，讓桃園好上加好。