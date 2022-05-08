馬斯克開會隨口誇「好吃」 印尼咖啡糖公司股價意外飆漲
全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下公司涉及業務廣泛，影響力從地球遠至外太空，自從放出消息要收購社群媒體龍頭推特後，馬斯克「呼風喚雨」的形象更受外界認定。日前馬斯克接見印尼政府代表團時，在現場品嘗了代表團贈送的伴手禮咖啡糖，驚喜地稱讚了「好吃」後，生產該糖果的「PT Mayora Indah Tbk」公司股票竟直接也隨之飆漲，成為又一樁馬斯克動輒影響股價的案例。
目前身家超過2千億美元的首富馬斯克今年4月參加德州一場東南亞國家發展電動車電池產業的商業會議，席間印尼海事與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）率領的代表團與馬斯克會面，並在會議結束後將一包印尼知名的「Kopiko」咖啡糖遞給馬斯克，只見馬斯克拆開包裝後嘗了一口，便豎起雙手大拇指表示「很好吃」，現場氣氛相當融洽。
有趣的是，當這段影片被上傳到推特之後，這款被現實版鋼鐵人「加持」過的糖果意外爆紅，其品牌所屬的食品製造公司「PT Mayora Indah Tbk」隔天股票飆漲，一口氣上漲了6.44%，漲幅最高來到7.3 個百分點。
「PT Mayora Indah Tbk」公司在印尼專門從事飲料、食品出口，自1977年起就是國內零食出口商，報導稱讓印尼網友們轟動並不是馬斯克或許將和國內簽訂某項商業協議，而是代表團成員為了不讓睡眠不足的馬斯克在沉悶的會議中睡去，給了他這顆「咖啡糖」，瞬間讓網友們覺得與馬斯克親近不少。
此外，也有眼尖網友發現馬斯克並不是第一個把「Kopiko」咖啡糖推上國際場合的人物，早在2017年，NASA的太空員就帶著這個含有咖啡因和糖分的小糖果帶到外太空了。