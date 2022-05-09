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企甲／單場3顆12碼！台北競技首次無運動戰失球 惜敗航源

▲AC Taipei中場大將劉泳賦(前排右2)本場改打後衛，用學生時期在航源的經驗指揮隊友。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei中場大將劉泳賦(前排右2)本場改打後衛，用學生時期在航源的經驗指揮隊友。（圖／台北競技提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-09 00:01:37

2022台灣企業甲級足球聯賽，台北競技(AC Taipei)8日主場迎戰航源FC，此役3顆進球都來自12碼罰球，台北競技隊長吳龍明在下半場主罰破門，可惜最終仍以1：2惜敗，不過4輪下來今修正到最少失球數，且首次沒有運動戰失球。

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台北競技近期遭遇傷兵潮，今可用替補只有3人包含1守門員，先發主力包含原本的隊長蔡孟辰、邊翼黃聖傑和後衛楠山剛志都高掛免戰牌，後防人力吃緊，今天讓中場大將劉泳賦改打後衛，借用其學生時期在航源待了7年的經驗指揮隊友。

可惜開賽不到1分鐘，台北競技後衛田凱文在禁區內犯規，讓航源藉12碼球先馳得點。接著第42分鐘，航源又拿到一次12碼罰球機會，上半場結束，台北競技以0：2落後。

 易邊再戰，第64分鐘，台北競技邊翼陳奕言在禁區內被絆倒，裁判給了本場第3顆12碼罰球，隊長吳龍明主罰勁射破門，台北競技連4場都有進球，將比數追成1：2。

▲AC Taipei隊長吳龍明主罰勁射破門，助隊伍連4場進球。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei隊長吳龍明主罰勁射破門，助隊伍連4場進球。（圖／台北競技提供）
下半場換上的18歲小將温展儀差點助攻李宗陽，可惜射門被對手門將抱住，比賽尾聲剛從中華隊U20集訓歸隊的吳倍希被犯規，裁判示意台北競技得益球，李宗陽接到球再次起腳，無奈又被擋下。終場台北競技以1:2吞敗。

台北競技總教練陳信安認為，「防守有改善，但還是很多漏洞需要補強，如果我們想要贏球這部分還要努力。」不過今讓劉泳賦改打先發後衛得到不錯效果，可能會一直沿用到一柳夢吾等外援加入前。

 連2戰都在開賽1分鐘失球，劉泳賦認為，球隊剛升上甲級，球員經驗和個人能力還有些落差，失球都是措手不及，預測能力還不夠快，「我們開賽前5分鐘和終場前5分鐘都容易被進球，除了經驗不夠，專注力也要再提升。」

台北競技陣中不少年輕球員，先發後衛吳孟錡僅才21歲，2018年入選中華隊U19，目前就讀國體大，為了踢球每周往返台中和台北也不喊苦，他透露原先惠文高中畢業後不打算踢球，但後來台中出現FUTURO隊便加入訓練並有企甲出賽經驗。

今年和黃聖傑一同來台北競技測試獲青睞，且這4場比賽都是先發，吳孟錡說，「有壓力但不是緊張，是希望自己表現得更好，幫助球隊、回報教練給的機會。」

▲AC Taipei吳孟錡(左2)。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei吳孟錡(左2)。（圖／台北競技提供）

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