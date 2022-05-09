正式提出市議員辭呈！羅智強：接下來全心傾聽桃園

國民黨前副秘書長、台北市議員羅智強，表態爭取黨內桃園市長提名後，不僅引起黨內軒然大波，也引發社會各界議論。而羅智強也動作頻頻，除了辭去黨中央副秘書長一職外，今日也正式向台北市議會提出辭呈，預計於周三正式辭去台北市議員一職。羅智強表示，辭去市議員一職後，接下來就是要全心全意傾聽桃園，形塑自己對桃園的願景。
羅智強表示，感謝大安文山的選民，給了他這三年半的時間服務，也感謝選民們能夠讓他的接棒者楊植斗能夠順利通過初選。羅智強說，因為週三議會有黨團大會，因此在書記長秦慧珠的建議下，離職日期押在星期三，與黨團同仁們道別後再離開。
現場記者詢問，有黨內人士委託外部民調公司，針對桃園市長選戰進行民調，若對上陳時中，羅智強仍處於落後趨勢；不過如果民進黨派出立委鄭運鵬參選，羅智強則能領先約3個百分點。對此羅智強回應，近日來民調數字非常多，也都是參考，並表示自己近日在走桃園時，也有很多民眾給予熱情鼓勵，「路是人走出來，願意好好耕耘全力以赴，民眾還是會給你相應的支持跟肯定。」
羅智強表示，自己是「衝鋒牡羊座」，要參選就要心無旁騖。「辭職買房遷戶籍都是必然的行動。」羅智強說，綠營的朋友很多人對他有「高標準期待」，「租房被說沒誠意，戶籍不遷被問怎麼選，遷到龜山要被質疑是不是要選立委。」羅智強強調，風風雨雨流言蜚語，就是平常心看待，對自己來說就是「做什麼像什麼」。