台灣之星因「台電故障」斷訊 網酸：要合併也不是這樣吧
台灣之星今（10）日下午約1:20分左右傳出斷訊災情，台灣之星官方粉絲團發文說明現況：「稍早因為台電設備故障影響，造成了部分區域用戶網路暫時無法使用，目前工程大哥在全力搶修中，現在已經陸續恢復通訊，有造成不便，請粉絲們見諒。」
消息一Po出，短短30分鐘內留言區被灌爆，Po文發出一小時便湧入逾5000則以上留言，網友怒酸一波：「疫情都比你們網路穩定」、「可以快一點嗎？等到都快確診了，快篩都有兩條線，你一條都沒有會不會太誇張！」、「快篩至少是一條，你給我的是個X，連打電話求救都不可以。」、「要合併也不是這樣吧？」。
還有居家上課學童因為網路中斷被記曠課，無奈表示：「1:20就不能上網，小孩都失學了」，甚至對於官方Po文指出僅有「部分區域受影響」不認同，從留言來看，幾乎是全台都有災情，網友表示：「你們的部分區域是指全台灣喔」、「是台灣區域嗎？」並挑出語病，「台電設備故障影響，你們在搶修什麼？」且網友也認為希望這次斷訊台灣之星能有配套措施。
針對此狀況，《NOWnews今日新聞》詢問台灣之星斷訊相關原因，官方表示：「因受到台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定。目前機房電力已經恢復，用戶將會陸續恢復正常通訊。對於造成用戶不便，本公司深感抱歉。」尚未明確公布受影響的用戶，以及是否回有相關的賠償配套機制。