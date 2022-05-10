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iPhone14傳聞總整理！螢幕改驚嘆號　「這新色」最受期待

▲國外科技網站製作出 iPhone 14系列渲染圖。(渲染圖，圖／翻攝 Apple HUB twitter )
▲國外科技網站製作出 iPhone 14系列渲染圖。(渲染圖，圖／翻攝 Apple HUB twitter )

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-10 17:06:56

Apple將在6/6舉辦全球的開發者大會（WWDC22），採用線上形式舉行，可以預期將會以軟體為主，除了全新的iOS 16之外，沒意外也會有新版本iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS等作業系統都會有全新改版，相較於軟體更新，民眾更在乎的是秋季發表會，期待推出的新一代iPhone，如果定名邏輯沒有突然改變，下一代很以可能就是「iPhone 14」，且目前網路上也有各種對於新iPhone的傳言，《NOWnews今日新聞》整理目前最夯的iPhone 14系列傳聞，一起期待新機登場。

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2機型2尺寸

網傳iPhone 14會維持2機型2尺寸，分別為iPhone 14系列和iPhone 14 Pro系列，螢幕大小，取消原本5.4吋的mini機型，入門機型改為6.1吋的iPhone 14，同時還有6.7吋的iPhone 14 Max，高規一點的Pro系列則有6.1吋的iPhone 14 Pro和6.7吋的 iPhone 14 Pro Max。

螢幕改為驚嘆號

螢幕部分iPhone 14 Pro系列有可能會告別瀏海設計，改為類似「驚嘆號」的打孔螢幕，而iPhone 14系列則會維持瀏海螢幕。

▲iPhone 14渲染圖，驚嘆號螢幕。(圖／翻攝AppleInsider Twitter )
▲iPhone 14 Pro傳聞將剪掉瀏海改用驚嘆號的打孔螢幕。(渲染圖，圖／翻攝AppleInsider Twitter )
4800萬畫素鏡頭

iPhone 使用1200萬畫素已經相當多年了，這次傳聞將會升級到4800萬畫素，新的鏡頭將會搭載在 iPhone 14 Pro系列的機型上，同時還會搭配1200 萬像素超廣角和1200萬像素長焦鏡頭。

▲傳聞iPhone 14 Pro系列會是使用4800萬畫素鏡頭。(圖／翻攝AppleHub）
▲傳聞iPhone 14 Pro系列會使用4800萬畫素鏡頭。(渲染圖，圖／翻攝AppleHub）
A16仿生晶片

目前iPhone 13 系列現行晶片為A15仿生晶片，有一說iPhone 14 Pro系列機種會搭載由台積電負責代工的4nm製程A16晶片，且為 N4P 增強版製程，有分析師則認為 iPhone 14 系列處理晶片會有機型上的區分，高階的Pro系列會用最新的晶片，標準版的iPhone 14系列則搭載A15 晶片。

新增紫色

近年iPhone也開始大玩色彩，夜幕綠、天峰藍都是歷代的經典。這次傳聞會有紫色為新款代表色，相當令人期待。

▲iPhone 14 Pro 傳聞會加入紫色。(圖／翻攝Apple Hub)
▲iPhone 14 Pro 傳聞會加入紫色。(渲染圖，圖／翻攝Apple Hub)

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