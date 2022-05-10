iPhone14傳聞總整理！螢幕改驚嘆號　「這新色」最受期待

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網傳iPhone 14會維持2機型2尺寸，分別為iPhone 14系列和iPhone 14 Pro系列，螢幕大小，取消原本5.4吋的mini機型，入門機型改為6.1吋的iPhone 14，同時還有6.7吋的iPhone 14 Max，高規一點的Pro系列則有6.1吋的iPhone 14 Pro和6.7吋的 iPhone 14 Pro Max。
螢幕改為驚嘆號
螢幕部分iPhone 14 Pro系列有可能會告別瀏海設計，改為類似「驚嘆號」的打孔螢幕，而iPhone 14系列則會維持瀏海螢幕。
4800萬畫素鏡頭
iPhone 使用1200萬畫素已經相當多年了，這次傳聞將會升級到4800萬畫素，新的鏡頭將會搭載在 iPhone 14 Pro系列的機型上，同時還會搭配1200 萬像素超廣角和1200萬像素長焦鏡頭。
A16仿生晶片
目前iPhone 13 系列現行晶片為A15仿生晶片，有一說iPhone 14 Pro系列機種會搭載由台積電負責代工的4nm製程A16晶片，且為 N4P 增強版製程，有分析師則認為 iPhone 14 系列處理晶片會有機型上的區分，高階的Pro系列會用最新的晶片，標準版的iPhone 14系列則搭載A15 晶片。
新增紫色
近年iPhone也開始大玩色彩，夜幕綠、天峰藍都是歷代的經典。這次傳聞會有紫色為新款代表色，相當令人期待。