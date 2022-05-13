唐綺陽當場下跪！自爆母女和解噴淚：我放過自己了

《公視主題之夜SHOW》今（13）日晚間10時播映西班牙短片《想飛的男孩》，故事描述細膩敏感的小男孩伊凡，心思不被大人理解，父母親因忙著照顧剛出生的弟妹，忽略了伊凡的需求，甚至還經常斥責他，一場意外觸動伊凡對於死亡的想像，看著電視劇裡的小男孩揮動翅膀飛走，他開始有了同樣的念頭，映後論壇邀請到網紅鍾明軒、導演練健輝和心理師張志豪，並由唐綺陽擔任主持人，圍成談話圈的型式，零距離地交流著彼此的成長故事。





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▲《公視主題之夜SHOW》週五播出紀錄片《想飛的男孩》。（圖／公視提供）

唐綺陽這次在節目中不占星，她以公民的身分一起加入《孩子講話，你有在聽嗎？》的主題探討，慷慨地分享個人故事，唐綺陽坦言自己個性算好強，成長過程裡最痛苦的就是經常被「誤解」，言談中流露真實情感，除了跟大家交換意見，也討論親子間相互溝通相處、理解的方式。





電影《想飛的男孩》裡，長期感受不到父母親關愛的伊凡，直到站在屋頂上想往外飛的那一刻，父親跟他說了「對不起」，對此，唐綺陽直呼「看完後感到驚心動魄」，鍾明軒從另一個視角來解讀，「他爸爸在斥責他時，眼神還是在關注他的，後續也會跟他道歉，那起碼還是有愛的」。





▲唐綺陽（右）擔任主持人，和公民來賓們零距離地交流著彼此的成長故事。（圖／公視提供）

致力於推廣戲劇治療，用自傳劇的方式陪伴鼓勵青少年表達內在想法的張志豪則分析，以兒童發展的角度來看，伊凡是屬於比較觸覺型的孩子，他認識世界的方式是透過觸覺去理解，把自己敏感地和這個世界結合在一起，他說，「高度敏感的孩子會放大感受力，擁有這樣特質的人總是能夠打開自己，進入別人的世界，也許就會成為很好的專家，我想主持人一定也有很深刻的感覺。」





此話一出，頓時讓唐綺陽的情緒無力招架，一度哽咽地說：「你不要戳我喔，我用講的都已經不行了」，她憶起以前曾因為多年沒有去正視和母親之間相處上的問題，導致家庭氣氛很差，直到有一天在對話衝突中，母親忽然對著她說：「我很怕妳，妳知不知道？」這句話使她產生了強烈的衝擊感，才自覺好像誤解了母親「當媽媽的方式」，無意間也跟隨著複製同樣的方法在對待母親，唐綺陽不諱言自己當場還下跪了，而那一刻也正是放下羈絆的時候。











▲《公視主題之夜SHOW》播出紀錄片《想飛的男孩》，映後論壇邀請到網紅鍾明軒（左）、金鐘獎最佳主持人唐綺陽（左二）、導演練健輝（右二），和心理師張志豪（右），共同探討家庭關係相關議題。（圖／公視提供）

自此之後，倆人的角色相互逆轉，心結就此打開，在節目現場回憶起過往讓她有些激動，但唐綺陽也樂觀、有點半開玩笑地說，「這可能就是所謂的和解吧，雖然到現在我還是覺得我的母親是一個不會當媽媽的人，但是我放過我自己了啦！我到快50歲才開始有機會處理，所以各位都還有機會」，話一說完，在旁的鍾明軒為了緩和氣氛，笑著說：「來！唐老師值得一個掌聲」，全場公民來賓給予掌聲後，惹得唐綺陽不禁破涕為笑表示，「明軒你真的太網紅了！」



