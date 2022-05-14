COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美股破底！台股難獨善其身　關注實質獲利之高殖利率個股

▲法人指出，目前暫時落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度之高殖利率個股。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，目前暫時落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度之高殖利率個股。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-14 11:39:41

台股今（13）日上演低檔反彈，終場大漲215.86點，漲幅1.38%，收在15832.54點，萬六大關仍失守，週K線連三黑，單週日均量 2420.84億元。法人指出，目前暫時落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度之高殖利率個股。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三大法人方面，由於全球股市出現大幅回檔，外資也持續自台股撤出，本週賣超金額452.38億元，連續賣超週數推進至第7週，今年來累計賣超台股金額再改寫歷史新高7830.6億元，而本土法人則由投信力挺台股，投信法人本週已連續第18週站在買方，單週回補台股20.26億元，單日連續買超台股天數再推進至22個交易日，年迄今買超金額1323.32億元，自營商則與外資同步站在賣方，單週賣超台股84.29億元，三大法人合計賣超台股516.4億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，受到美股大跌、持續破底影響，本週台股指數盤中再度改寫今年來新低，也是近一年來的低點，電子、金融、傳產三大指數全數跌破各短中長天期年線，其中，以金融股的跌幅最深，短短一週金融股指數摜破半年線與年線，傳產指數的賣壓也相當大，頗有加速趕底的味道，不過由於近期美股波動劇烈，而全球股市又以美國股市為首，台股短線可能難以獨善其身。

葉獻文表示，近期台股出現快速的大幅拉回，且指數目前暫時落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上市場對於通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢。

至於本週五公布MSCI半年度調整，葉獻文指出，MSCI每年5月、11月的半年度調整幅度較大，本次台股兩升一降，於全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.56%、17.9%，在全球市場指數權重上調至1.71%，最新權重將於31日收盤生效。

由於MSCI權重調整會影響國際資金在各市場的配置與資金動向，加上今年美國步入升息循環，因此受到市場關注，不過，觀察近年MSCI權重升降對於台股中長線的影響性持續降低，影響股市表現的重點，仍是經濟基本面、企業獲利狀況，以及當時的整體投資氛圍。

葉獻文認為，因三大指數已全部位於各天期均線之下，眼見指數將以區間震盪整理，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度之高殖利率個股，且因為科技股受到中國封城、終端需求面出現雜音等疑慮影響，建議透過類股分散配置，包括網通、金融等、循環性產業，另外，價值成長股、產業龍頭亦值得留意，科技股則以長線成長趨勢不變的半導體、電子零組件為主，包括物聯網、5G、AI、伺服器等。

電子權值股人氣回溫、有助台股築底　保守中逢低進場

國際動盪！台股投資依舊年輕化　20歲以下開戶數高達18%

通膨侵蝕毛利？劉揚偉正面樂觀　接單Apple Car語帶玄機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀