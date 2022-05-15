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疫情高峰將到來　立院法制局建議「停課到月底或學期末」

▲立法院法制局建議，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲立法院法制局建議，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-15 09:31:02

國內疫情延燒，根據教育部統計，全台灣約有1927所學校全校或部分班級停課。不過教育部日前宣布「九宮格匡列」引來學生反彈，立法院法制局針對學生停課標準指出，疫情高峰落在5月底，從風險評估的角度，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性。

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教育部4月修正因疫情停課標準，原標準為1確診該班級停課、2人確診即全校停課，改為高中以下學校有確診、密切接觸者達1/3或10班以上，全校暫停實體課程。另外大學則是超過1/3班級有確診、密切接觸者，則全校暫停實體課程。

不過新的停課標準發布，較難實施全校暫停實體課程，引發國小以下學童家長不滿，擔憂12歲以下孩子未普遍施打疫苗，恐危害健康。另外，教育部日前宣布「九宮格匡列」方式，也造成學生不滿。

立院法制局指出，原學校2人確診停課標準是有依據，代表病毒有蔓延的可能，且目前12歲以下兒童尚未普遍施打疫苗，欠缺保護力。而根據美國疾病管制暨預防中心最新研究顯示，兒童及青少年比成年人更容易染疫。

「疫情高峰約在5月底」，法制局建議，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末，避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。國小以下學校並行實體課程與遠距教學，讓家長有符合實需的選擇機會。

至於大學部分，法制局則認為，大學校園出入人員遠較高中以下學校複雜，且各校規模或特性不一，基於憲法保障大學自治之精神，參酌各校疫情實況及校園環境等因素，尊重大學的自主決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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