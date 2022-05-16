巴西聖保羅僑界大遊行　支持台灣參與世衛組織

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馮光中說，本次遊行活動是為了爭取台灣應有的基本健康人權，呼籲巴西政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）及附屬機構的活動與資訊，以確保台灣擁有基本的健康與衛生人權。
巴西聖家慈善醫院（Santa Casa）醫療主任羅沙（Ronaldo Fernandes Rosa）致詞表示，非常高興能代表巴西醫界參與本次活動，台灣僑社40餘年來持續援贈各式醫護設備與物資，幫助聖家慈善醫院醫治巴西社會最底層的弱勢民眾，醫護人員對台灣的善舉感受最深。
羅沙說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，許多捐助都較以往減少，但台灣僑社的幫忙始終不曾縮水，更讓他們銘記在心，所以義不容辭參加這場遊行活動。
台灣醫生協會會長方家彬致詞時大力肯定及稱讚台灣的醫療水準，支持台灣對全球醫療衛生作出具體貢獻，呼籲世界衛生組織管理階層接納台灣成為世界衛生大會的觀察員。
在戰鼓團、電音三太子及中華民國國旗開道下，數百名台僑及巴西友人從位於包利斯塔大道的聖保羅現代美術館（MASP）前出發，高喊「台灣參與WHO」、「健康台灣」、「巴西加油」、「台灣加油」等口號，遊行活動過程和平順利，並吸引許多民眾加入及拍照，表達對台灣參與WHO的支持。
今天出席遊行人員包括羅沙、方家彬等20餘名台裔及巴西籍醫師、聖保羅市議員野村（Aurélio Nomura）辦公室主任、聖保羅州警察局長聯盟主席加利納提（Raquel Kobashi Gallinati）、聖保羅州前警官學院院長雷特（Mario Leite）、僑務榮譽職人員、各社團負責人及代表、巴西籍友人等，還有臨時加入的現場民眾，遊行人數近千人，是巴西僑界幾十年來少有的大型活動。（編輯：郭中翰）1110516