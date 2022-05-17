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鄭朝鐘偕弟鄭朝方 贈偏鄉學子公益畢業紀念冊

▲鄭朝鐘（右1）和弟弟、行政院顧問鄭朝方（左1），致贈偏鄉學子公益畢業紀念冊。（圖／鄭朝方辦公室提供）
▲鄭朝鐘（右1）和弟弟、行政院顧問鄭朝方（左1），致贈偏鄉學子公益畢業紀念冊。（圖／鄭朝方辦公室提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-17 15:42:30

「畢冊送愛活動」發起人鄭朝鐘，今（17）日偕弟弟行政院政務顧問鄭朝方，一同前往縣內非山非市與偏鄉國小致贈公益畢業紀念冊。特別的是，這些畢冊都是學生們親自完成的作品，他們透過網路，由老師指導，，完成自己的畢業專屬紀念冊。

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活動發起人鄭朝鐘表示，自己是三個女兒的父親，也擔任過家長會長，多年前知道有所偏鄉小學即將因學生數不足而廢校，在以往他們也沒作過畢冊，想要作最後也是唯一的畢冊記念。有感於校方的用心，讓他興起了想要幫助這些孩子的念頭。

他積極向科技界友人丶地方社團丶甚至公部門申請經費，集眾之力，就是想為孩子圓夢。除此之外的附加的教育意義更大，學童們透過網路的學習，從拍照、撰稿到編排，結合課程作出自己的畢冊，讓偏鄉國小也能寫出自己校園的故事。

鄭朝方表示，此次受到哥哥鄭朝鐘的邀請，一同號召印製公益畢業紀念冊，而哥哥從2014年起，持續8年的時間，全台已有300多所次的學校畢業學童受惠；而新竹縣因為城鄉發展不均造成人口數的偏差，偏鄉學校容易在資源分配上造成「誤區」，導致偏鄉與都市的學校有相應且明確的資源導入，但非山非市的學校就容易被忽略，「我們不能讓他們成為教育資源的孤兒」，所以他表示要更加重視這個區塊學童的需求。

員崠國小校長羅惠清表示，公益畢冊活動從我來員崠國小至今已經來到第五年了,非常感謝朝鐘秘書長與朝方的正能量結合社會企業的善舉,能夠讓孩子們有美好的畢業禮物,也希望我們的孩子收到這份愛之後,會繼續把這份愛延續下去.達到善美的循環。

畢業生林家烽同學也說，看到自己做了很久的畢冊終於有成果真的很開心,收到自己製作的畢業紀念冊，也會好好珍藏，拿回家跟爸爸媽媽分享，而他自己也學會了用網路編輯書冊的過程，這就是他最好的畢業禮物！

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