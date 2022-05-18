林姿妙捲弊案仍拚連任　江聰淵：已糟蹋宜蘭縣民的交付

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江聰淵說，從過去反六輕，宜蘭人對於利誘都不為所動，仍堅持永續環境的立場，因此留下了好山好水的「宜蘭價值」。江聰淵提及過去陳定南擔任宜蘭縣長，就替宜蘭留下了「不留名」的宜蘭經驗，任何公共建設的推動，首長皆不署名，這樣的價值也在後來游錫堃、劉守成擔任縣長時延續，才讓宜蘭能在最好的基礎下發展。
江聰淵也說，當年推動幾米公園也曾遭質疑，但現在幾米公園已是宜蘭在地人文地景的經典。江聰淵笑稱副總統賴清德曾和他詢問，為何在幾米公園看到觀光客都在跟裝置藝術拍照，沒有人認出賴清德，讓他感到有點失落，江聰淵則安慰賴清德「那是國外旅客」，因為幾米廣場已是各國遊客來台必訪景點。
至於如何看待現任宜蘭縣長林姿妙疑似捲入弊案，江聰淵則強調縣政府應該把人民權益擺第一，而非個人利益。江聰淵表示，自己服務的是行政團隊、廣大市民，而不是自己的家人，而公共建設的開發，也仰賴民眾的信賴，認為林姿妙的作為，已經糟蹋了選民的交付。江聰淵在決定角逐縣長選舉時，即保證自己的五不，將秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政」的立場為選民服務。
多次受邀至美國大聯盟開球的江聰淵也說，他曾把大聯盟送的世界大賽冠軍帽、冠軍球，轉交給總統蔡英文。過去也引薦過台灣的青少棒選手到大聯盟受訓，提供他們機票和住宿。江聰淵表示，自己非常期待能再去美國華盛頓，但受到疫情影響，過去2年都沒有機會再去。江聰淵認為，台灣人在美國首都開球的意義非凡，不只發展棒球教育，更重要的是做國民外交。