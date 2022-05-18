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林姿妙捲弊案仍拚連任　江聰淵：已糟蹋宜蘭縣民的交付

▲面對對手林姿妙陷入弊案風暴，江聰淵表示，自己將秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政」的立場為選民服務。（圖／記者葉政勳攝）
▲面對對手林姿妙陷入弊案風暴，江聰淵表示，自己將秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政」的立場為選民服務。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-18 11:20:20

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今（18）日釋出民進黨宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵的專訪。一手催生宜蘭必訪的幾米公園、積極推動市區活化轉型的江聰淵在節目中侃侃而談對於宜蘭的願景與規劃，談及競爭對手、國民黨籍現任縣長林姿妙疑捲弊案，他表示，這樣的作為糟蹋選民的交付，自己會秉成「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政」的立場為選民服務。

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對於經常有人戲稱宜蘭是台北的後花園，江聰淵否認這樣的說法，認為「宜蘭是台灣的桃花源」。江聰淵說，宜蘭人口不多，但對於在地認同的堅持與團結，是宜蘭獨有的特色，許多政治人物都在這樣的認同中為台灣民主努力。

江聰淵說，從過去反六輕，宜蘭人對於利誘都不為所動，仍堅持永續環境的立場，因此留下了好山好水的「宜蘭價值」。江聰淵提及過去陳定南擔任宜蘭縣長，就替宜蘭留下了「不留名」的宜蘭經驗，任何公共建設的推動，首長皆不署名，這樣的價值也在後來游錫堃、劉守成擔任縣長時延續，才讓宜蘭能在最好的基礎下發展。

江聰淵也說，當年推動幾米公園也曾遭質疑，但現在幾米公園已是宜蘭在地人文地景的經典。江聰淵笑稱副總統賴清德曾和他詢問，為何在幾米公園看到觀光客都在跟裝置藝術拍照，沒有人認出賴清德，讓他感到有點失落，江聰淵則安慰賴清德「那是國外旅客」，因為幾米廣場已是各國遊客來台必訪景點。

至於如何看待現任宜蘭縣長林姿妙疑似捲入弊案，江聰淵則強調縣政府應該把人民權益擺第一，而非個人利益。江聰淵表示，自己服務的是行政團隊、廣大市民，而不是自己的家人，而公共建設的開發，也仰賴民眾的信賴，認為林姿妙的作為，已經糟蹋了選民的交付。江聰淵在決定角逐縣長選舉時，即保證自己的五不，將秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政」的立場為選民服務。

多次受邀至美國大聯盟開球的江聰淵也說，他曾把大聯盟送的世界大賽冠軍帽、冠軍球，轉交給總統蔡英文。過去也引薦過台灣的青少棒選手到大聯盟受訓，提供他們機票和住宿。江聰淵表示，自己非常期待能再去美國華盛頓，但受到疫情影響，過去2年都沒有機會再去。江聰淵認為，台灣人在美國首都開球的意義非凡，不只發展棒球教育，更重要的是做國民外交。

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