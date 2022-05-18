解決高通膨難題　英國央行考慮「製造衰退」達成壓制

英國面臨通膨壓力惡化難題，英格蘭銀行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）在國會下議院財政委員會上坦言，英國通膨可能在今年飆破10%而自己束手無策，同時暗示若有需要，央行將會「製造經濟衰退」以平抑通膨。
根據英國《金融時報》、《衛報》報導，今年秋天英國通膨會在衝破10%之後觸頂回落，自執政的保守黨國會議員抨擊英格蘭銀行無能處理物價飆漲後，總裁貝利回應強調造成通膨超標的8成因素如俄烏戰爭，落在BOE的掌控範圍之外；央行有意大舉升息確保通膨增幅能從10%、降至英央目標值的2%。
貝利表示，他所能做最重要的事，就是讓通膨重回目標值，同時不對經濟造成沒必要的干擾，同時暗示不排除透過製造經濟衰退，以達成目標。
此外，貝利形容眼下，食品、糧價漲勢有如「世界末日」（apocalyptic），他警示烏克蘭無法出口穀物，是英國的最大憂慮。烏克蘭主要作物包括小麥、葵花油等，身為農業大國如今無法順利出口作物，導致全球糧價飆高，恐怕會對全球低收入國家和族群造成嚴重衝擊。
今年3月英國通膨率年增7%，創下30年來最高紀錄，本月英央貨幣政策委員會（MPC）決議升息一碼，主要利率上調至1%，為自2009年2月以來新高。其中9名MPC委員內，更有3人投票支持一口氣升息兩碼。