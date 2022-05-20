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劉真與辛龍的愛情故事：他不富有，但他把所有都給了我

▲辛龍至今仍思念亡妻，圖為劉真5年前新書發表會，辛龍現身站台。（圖／記者陳明安攝）
▲辛龍至今仍思念亡妻，圖為劉真5年前新書發表會，辛龍現身站台。（圖／記者陳明安攝）

文／姊妹淘

2022-05-20 14:00:00

「國標舞女王」2020年3月22日不敵病魔，病逝榮總，享年44歲，丈夫辛龍悲痛至深，兩年來仍走不出陰影，但雖然劉真已早先一步到了更美好的地方，但兩人的愛情故事，卻永遠留在辛龍和所有喜愛劉真老師的讀者們心中。

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▲辛龍本月初發文思念愛妻。（圖／容易文創提供、記者林柏年攝）
▲辛龍起初難以接受劉真離開的事實。（圖／容易文創提供、記者林柏年攝）
劉真與辛龍結婚近6年，育有一女「霓霓」，從人妻到人母，劉真受訪時都曾透露辛龍對自己照顧有加。

▲霓霓（左）已經知道媽媽不在身邊。（圖／劉真臉書）
▲劉真相當疼愛女兒霓霓。（圖／劉真臉書）
當她發現懷孕時，辛龍開心到流下眼淚、不斷傻笑，激動地跑去佛堂上香；當她產後身材大走樣，情緒陷入憂鬱，某天照鏡子照到大哭，辛龍聽到後特別跑過來安慰：「妳在我心中永遠是最美的」，讓她破涕為笑。

▲劉真裸曝8月孕肚，與老公辛龍和寶寶甜蜜合影。（圖／百洛）
▲劉真曾裸曝8月孕肚，與老公辛龍和寶寶甜蜜合影。（圖／百洛提供）
「我們兩個從來沒有吵過架。」

劉真説，辛龍總是有本事讓家庭的氣氛和諧，「某天我在弄小孩，整個人很邋遢，想說他怎麼都不來幫忙，結果我還沒開始講話，他就告訴我：『老婆，妳現在這樣好像一幅畫』。」丈夫真摯的一番話，讓原本正要發怒的劉真頓時氣消了。

外界總稱劉真跟辛龍是「美女配野獸」的組合，對此，劉真也有回應過：「不要叫我老公是野獸，我覺得他長得很好看呀！」

▲劉真和辛龍鶼鰈情深。（圖／劉真臉書）
▲劉真和辛龍鶼鰈情深。（圖／劉真臉書）
從學生時代開始，劉真身邊都不乏男性追求，還有男生為了向她告白，安排一個巨大的熱氣球，上頭寫著她的名字，搞得全校都知道，最後被她拒絕。

踏進娛樂圈後，劉真不諱言這是一個「誘惑很多的圈子」，但她仍舊不為所動：「我的心思都放在國標舞、放在工作上，帥哥對我沒有什麼吸引力，我只想找一個能夠包容我事業心的人。」

辛龍吸引劉真的地方，正是他的善良、理解與包容。

辛龍接受專訪時曾提到，他跟劉真就像太極，一陰一陽，「她喜歡的東西，只要她快樂，就滿足她，她快樂我就快樂。」當劉真日日夜夜賣力練舞，辛龍不會抱怨，而是選擇默默接她上下課，他認為，劉真只要快樂做她想做的事情，就是最有魅力的。

娶到劉真，辛龍坦言「我是個幸運的人」，但他謙虛地說，所有的幸運都是來福報，「幸運是可以選擇的，只要相信選擇是好的，出發點是良善的，有句話『積善之家，必有餘慶』就是這意思。」

事實上，劉真跟辛龍，他們都是在「做好自己，認識自己」之後，才遇到彼此的。

就像劉真，我們看她外表嬌柔嫵媚、像個小女人，但她實則是一個很懂得追求自身夢想的人。她自己都說，她滿腦子醉心國標舞，希望未來老公能支持她，讓她完成她想完成的事情。

▲劉真離世1年多。（圖／資料照）
▲劉真離世2年多。（圖NOWnews資料照）
又如辛龍，他堅持做一個善良的人，哪怕樂透中了兩億，也是分了一半去做慈善。而他跟劉真之所以會搭上線，也是由於錄節目中，他見到劉真茫然無助的樣子，主動遞紙條去幫忙，雙方的緣分才能繼續。

他們的相遇，正是「善念」起的頭。

就像劉真一直在強調的：「他沒有幾個億，不是多富有，但他把所有都給了我，他對我非常好。」

遇見美好的關係的前提，取決於雙方在還沒遇到彼此之前，就已經努力想把自己變得更茁壯、認同自己的價值、做個善良的人。當兩個人都已經準備好，命運就會安排一個恰當的時機讓雙方相遇。

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