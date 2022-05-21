妄想當現代武則天！山東村婦「稱帝、養男寵」　慘被剿滅

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由於她生性勤奮，總是能帶領女隊提前完成任務，質量兼具，在生產隊受到不少人愛戴，這也讓晁正坤的虛榮心得到一點滿足，對於領導一職樂在其中。不過好景不長，80年代初人民公社解散，晁正坤沒了婦女隊長的頭銜，又變回一個閒人，還得回家乖乖種地來養活自己。
習慣對別人指手畫腳，現在又得全部自己勞動，晁正坤是不肯的，便想起自己以前學過的一些粗略醫術，做起了赤腳醫生，這在80年代的中國農村算的上是一份不錯的活，上門求醫的村民也不少。後來，晁正坤也接觸了一些道術、巫術的東西，她深知一般村民沒讀過什麼書，對鬼神之說還是迷信的很，再結合自己勉強能唬人的醫術，追隨者竟越來越多。
不久之後，晁正坤的信徒就達到了幾百人的規模，每天接受信徒膜拜，野心不斷膨脹的她，竟然異想天開要稱帝，提升自己的地位，對忠心耿耿耿的信徒封官加爵。1982年開始，晁正坤自稱其是「玉皇大帝的三閨女」—「三姑」下凡，以「下神治病」為名，通過免費為人看病，建立行善救人的形象來籠絡人心，廣收弟子、義子、義女，建立青華聖教，圖謀「改朝換代」。
事情越發荒腔走板，1986年10月12日，晁正坤在信徒家中舉行「大聖王朝聖主」登基儀式，自稱「聖朝女皇」（簡稱「聖皇」），接受弟子朝拜，正式登基稱帝，並取「糾正乾坤」之意，建年號「正坤」。登基之前，據說還曾數度前往北京考察，觀看北京故宮及歷代皇帝衣、食、住、行等情況。
當起山東窮鄉僻壤的「女皇」後，晁正坤收起信徒的女兒當丫鬟來伺候自己，建立後宮的條件也很苛刻，要求必須是12到15歲的童男，難以想像的是，竟真的有信徒把自己的孩子送到了晁正坤的後宮，當起男寵。
晁正坤野心不止，竟開始與其黨羽積極策劃在中國國內製造混亂局勢，妄想趁機「亂中奪權」，命令自己的信徒，到各個村子裡刷標語，貼公告，為自己進京登基造勢。
然而，她的這個春秋大夢剛開始就結束了。1988年的一天，2個信徒在村子裡貼標語時，被公安人員發現，還被查獲傳單、旗子等物，經審問後就把晁正坤和大聖王朝、進京登基等離譜情事都說了出來，山東省公安廳接到報案後十分重視，不僅火速派人指導破案，同時通知了煙臺和附近幾個地方公安機關，並電告公安部請求北京、瀋陽等有關市的公安機關協助查緝罪犯；就這樣，晁正坤和她的「大臣們」都被公安機關一網打盡。
公開資料顯示，青華聖教潛伏活動時間之長，參與人員之多，涉及面之廣，是中華人民共和國建國以來，在山東省相當罕見的存在。被抓之後，晁正坤對自己行巫術、建後宮、招童男等事實招認不諱，於1990年4月15日被濰坊市中級人民法院判處死刑，其他成員也分別受到判處，持續了幾年「大聖王朝」就此煙消雲散。
晁正坤的事蹟，在近幾十年的中國其實並非獨一，還與其他類似的事件被收錄進《帝夢驚華：當代中國「稱帝」鬧劇》一書中。雖然這些事情現在看起來是那麼荒唐，但也顯示教育的重要性，缺乏文化水平並非是村民的過錯，卻也容易被有心人士利用，至終造成難以挽回的悲劇。