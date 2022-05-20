力挺「市場男神」何博文順利連任主委　湧言家族發文送暖

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親湧言會的人士說，余天雖宣布因家庭的因素退選，但在程序上仍是主委的候選人之一，何博文基於對競爭對手的尊重，並為避免選情出現變數，這段時間仍依舊全力奔走、爭取基層支持，儘管在選前一週確診隔離，也還是持續透過團隊、親友及派系夥伴催票，力拚續掌黨部職務，扮演民進黨在新北的最大公約數；湧言會成員也紛紛發文，感性闡述「心目中的何博文」。
此次新北主委之爭的煙硝味中，也有讓人倍感溫暖的一幕，近日許多湧言會成員均在臉書發文分享自己眼中的何博文，比如身兼召集人的立委王定宇提及，長期以來只要綠營的任何人需要幫忙，何博文都是以「胖胖的外表」與「憨憨的笑容」努力付出；立委趙天麟則形容何博文是「正義的化身」，為人耿直、正氣、海派又好相處，並長期在政論節目上為黨的政策站上第一線征戰。
台北市議員阮昭雄分享兩人2012年一起接受徵召挑戰艱困立委選區的往事，也提及何博文憑藉好口才讓四大公投開出漂亮結果；新北市議員張志豪透露自己進入議會時，為了就近學習而特別選擇何博文旁邊的座位，結果何的質詢每次都讓他十足震撼！高雄市議員李雅慧則結合近期臉書的話題，寫下數個「關於何博文不讓你意外的point」，直指何博文根本是「市場男神」。
高雄市議員林智鴻、黃文益、黃秋媖，及甫通過議員初選的新北黃淑君、彰化辜皇譯、高雄林志誠等，也都在臉書分享有關何博文的點點滴滴；從日前的議員初選到黨職改選，湧言會全力展現不同於傳統派系的特色，在青壯世代領導下，成員經常以「湧言人」、「湧言家族」自居，比起「派系」，更希望帶給外界「大家庭」的印象，盼何博文在「湧言家族」的支持下，順利連任主委。