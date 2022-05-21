日本防衛省警監中國艦艇　罕見一天公布3次動向

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談到共軍意圖，岸信夫說，有可能是為了提高在遠方海空域的作戰執行能力；防衛省會持續關注中國海軍動向，做好萬全警戒監視任務。
統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）近期通常1天公布1次中國艦艇動向，但20日罕見公布3次動向。
首先是海上自衛隊19日上午8時左右，在沖繩縣宮古島以北約150公里海域，發現中國海軍052D型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦及903型綜合補給艦共3艘艦艇正在航行，並在稍後經沖繩本島與宮古島間海域朝南往太平洋航行。
防衛省派出海上自衛隊多功能支援艦天草號進行警監。
海上自衛隊接著在19日上午9時左右，於日本鹿兒島縣種子島東方約100公里海域，發現穿越大隅海峽朝西往東海航行的中國海軍電子偵察艦。
防衛省派出海上自衛隊訓練支援艦黑部號，及P-1反潛巡邏機進行警監。
共同社報導，由於這艘電子偵察艦4月20日曾航經日本奄美大島附近進入太平洋，過去1個月有可能在太平洋側活動、偵察日美艦艇動向，防衛省正在分析電子偵察艦的行動內容。
海上自衛隊又在20日上午9時左右，於宮古島東北方約110公里海域，發現1艘052C型飛彈驅逐艦正朝西北方航行，之後行經沖繩本島與宮古島間海域，朝東海方向航行。這艘飛彈驅逐艦曾在5月2日被確認從東海南下太平洋。
防衛省派出海上自衛隊多功能支援艦天草號，及P-3C反潛巡邏機進行警監。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110521