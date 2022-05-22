連任民進黨新北市黨部主委　何博文：感謝余天大哥

民進黨今（22）日舉行全國黨代表、地方黨部主委選舉，由尋求連任的新北市黨部主委何博文與立委余天角逐，雖余天因家庭的因素退選，但主委選票上仍印有余天的名字，湧言會的何博文絲毫不敢大意；民進黨新北市黨部晚間以新聞稿表示，何博文以10310票連任成功。
民進黨新北市黨部指出，由於新北市幅員遼闊、黨員數眾多，具投票資格的黨員有30890人，因此在11個議員選區都開設投票所，選出新任黨部主委，及64名新北市黨員代表、40名全國黨員代表；此次的投票率約為58.4％，新北市黨部主委的選舉結果，1號的何博文獲得10310張票，2號余天也有7744票。
何博文說，雖然選舉的過程波折起伏，但仍順利連任新北市黨部的主委，未來會用更積極、更努力的態度，面對新任期的黨務工作，全力為年底輔選工作盡力！此外，余天大哥德高望重，和他同時登記主委，從來就不是競爭，而是走一個必須的民主程序而已，感謝余天大哥，衷心祝福余大哥家庭平安順心。
何博文強調，選舉過程的流言蜚語、紛紛擾擾都已過去，此刻起要積極奮進，共同迎向年底艱鉅的大選挑戰，特別新北市是全台疫情最嚴峻的縣市，面對華而不實、只會包裝，遇到事情就卸責、砲轟中央的侯市府，更要嚴格監督、凝聚力量；年底大選將爭取議會席次極大化，讓新北市綠色榮光執政再現。