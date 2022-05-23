COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／疫情趨緩？本土確診數降　今+66247例、死亡+40

▲本土增66247例、死亡增40例。（圖／指揮中心）
▲本土增66247例、死亡增40例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-23 14:05:572022-05-23 14:13:02

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增66,283例COVID-19確定病例，分別為66,247例本土個案及36例境外移入(29例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(15,708例)，桃園市(8,636例)，高雄市(7,286例)，臺北市(7,185例)，臺中市(7,140例)，臺南市(4,501例)，彰化縣(1,979例)，屏東縣(1,973例)，新竹縣(1,927例)，基隆市(1,478例)，宜蘭縣(1,473例)，新竹市(1,300例)，苗栗縣(1,130例)，花蓮縣(1,033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，臺東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，20例男性，16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月20日至5月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,351,305例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,960,960例排除)，其中1,386,640例確診，分別為12,559例境外移入，1,374,027本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,436例COVID-19死亡病例，其中1,421例本土，個案居住縣市分布為新北市645例、臺北市451例、基隆市73例、桃園市42例、臺中市38例、彰化縣31例、高雄市24例、花蓮縣22例、新竹縣17例、屏東縣16例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快篩陽就確診將上路　蘇貞昌要求指揮中心完整演練

Netflix快篩迷因圖引爆負評　消失2天發聲明：深自檢討

快篩陽即確診「全民適用」？陳時中：最快下禮拜就開放

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀