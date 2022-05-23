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遠距診療升級！調整TOCC增4大提示對象　供醫師快速辨識

▲指揮官陳時中說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-23 14:24:05

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，鑒於國內疫情進入廣泛社區流行，該中心隨疫情動態調整「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示，以提供醫師診療參考，並新增「嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案」，提示對象將包括以下四類：

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一、居家隔離/自主防疫對象：「3天居家隔離+4天自主防疫」或「7天自主防疫」。

二、居家檢疫對象：「7天居家檢疫+7天自主健康管理」。

三、無症狀/輕症確診者採居家照護對象：「指定處所隔離之確診個案-居家照護」。

四、嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案。

指揮中心指出，本次調整增加嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案，是指經抗原快篩(醫事人員執行/家用快篩經醫事人員確認)或PCR檢測陽性，尚未由醫師通報研判為確診者。上述各類對象就診時透過TOCC即時提示，可協助醫師快速辨識，採行適當防護措施並提供適切的診療，以照護就診病患並守住醫療防線。

指揮中心說明，有關「健保醫療資訊雲端查詢系統」主要提供予健保特約醫事機構使用；另為強化高風險場域及高接觸風險人員防疫措施，亦開放非健保特約機構可透過申請，於防疫期間可使用「健保醫療資訊雲端查詢系統」之「特定地區旅遊及接觸史查詢作業」功能查詢民眾TOCC提示，目前已申請核准之非健保特約機構包含非健保特約醫事機構、捐血中心、長照機構、矯正機關、消防署及地檢署。

指揮中心提醒，因全球COVID-19疫情仍嚴峻，指揮中心將持續因應疫情發展調整相關防疫政策，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同維護國內防疫安全。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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