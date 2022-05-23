解決奶粉燃眉急　美國派軍機從德國運來30多公噸

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白宮表示，這架軍用貨機從德國蘭斯坦（Ramstein）的美國空軍基地起飛，載有逾7萬磅的配方奶粉。
美國總統拜登（Joe Biden）正在亞洲進行5天訪問行程，他從日本在推特（Twitter）發文談到這架貨機。
拜登的貼文表示：「我們的團隊日以繼夜工作，為所有需要的人取得安全的配方奶粉。」
拜登又在今天稍晚更新的推文指出，第二批配方奶粉已在空運送往美國的路途上。
拜登表示：「我們已確認第二架貨機，將運送雀巢（Nestle）的嬰兒特殊配方奶粉到賓州。」
他還提到：「未來幾天，貨機與卡車運輸將一起出動送貨，而我也會繼續為大家報告最新消息。」
白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，首批空運奶粉將供應大約15%的緊急需求。
首批配方奶粉運到印第安納州，因為當地是雀巢公司的轉運樞紐。這批奶粉在配送之前，會先在附近實驗室做品質檢驗。雀巢公司為美國國內的主要奶粉生產商。
美國嬰兒配方奶粉的短缺情況已有數月之久，最初是因為供應鏈塞車、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成缺工等問題所導致。
接著在2月，因為兩名嬰兒喪命，嬰兒配方奶粉製造商亞培（Abbott）宣布「自願召回」密西根廠生產的產品，並將該廠關閉，讓缺貨情況再度惡化。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1110523