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惠中寺「未來與希望」系列講座 28日作家蔣勳率先登場

▲惠中寺「未來與希望」系列講座，邀請30位當代名師展開29場講演， 28日由作家蔣勳率先登場。（圖／惠中寺提供）
▲惠中寺「未來與希望」系列講座，邀請30位當代名師展開29場講演， 28日由作家蔣勳率先登場。（圖／惠中寺提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-05-23 16:09:20

佛光山惠中寺今年邁入第7年的「未來與希望」系列講座，將以「變」為主題，於5月28日起由蔣勳等30位當代名師接力開講，總計29場。佛光山中區總住持覺居法師表示，過去2年來，疫情肆虐打亂原有的生活秩序，希望透過「未來與希望」講座引領聽眾省思，提升生活智慧，讓心靈獲得安定與撫慰。

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「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次，網路觸及率更高達175萬人次，在台中市民心中早已蔚為每年共學的期待。去年，由於疫情影響導致講座停辦，在眾多期待中，今年惠中寺克服萬難，促使講座如期舉辦，期許透過在台灣深具影響力的講師，以分享智慧的力量，陪伴大家面對疫情衝擊。

今年講師陣容堅強，包括佛光山法師群：心保和尚、依空法師、慧傳法師、覺培法師、妙光法師；各領域名師蔣勳、洪蘭、謝哲青、葉怡均、凌宗湧、朱為民、丁菱娟、蘇嘉全、黃秀蘭、陳人平、許瑞云、鄭先安、許亞芬、彥寬、李佳芬、譚敦慈、王文靜、曾寶儀、王瑞芹、賴佩霞、艾爾文、黃國珍、蔡璧名、李佳達等，他們將從佛法、疫情、科學、藝術、文學、教育、環保、飲食等角度，引領聽眾省思過去，讓大家微觀改變帶來生命力量與無限可能。

2022年「未來與希望」系列講座，528日至625日每晚7:309:00，在惠中寺三樓大殿登場。採線上報名，免費入場(為配合政府防疫措施，每場限制進場人數)，由於名額有限，主辦單位鼓勵市民踴躍參與觀看惠中寺官方FB及YouTube同步線上直播。活動詳情資訊，可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網：https://huichung2022.conf.tw，或電洽惠中寺04-22520375。

 

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