基隆知名老店「麥克麵線」 6月插旗台中逢甲商圈

不畏疫情延燒，築間餐飲集團創辦人林楷傑，攜手基隆知名老店「麥克麵線」，插旗台中逢甲商圈，將於6月把家鄉味引進台中，讓更多消費者品嚐傳承逾一甲子的庶民好滋味。配合台中首家「麥克麵線」開店，一併發佈徵才召集令，基層服務員起薪30,800元，歡迎有意願者入列。





我是廣告 請繼續往下閱讀

出生基隆的林楷傑表示，基隆「麥克麵線」傳承逾一甲子，不只他從小吃到大，也是探訪基隆旅人必吃美食。為了輔導家鄉美食品牌化，雙方經過三年溝通，終能讓基隆美食進駐台中，首家門店就開設在台中逢甲商圈福星路上，將注入品牌精神打造全新風貌。











台中「麥克麵線」招牌「魚漿大腸麵線」，是以海味魚漿，包裹著大腸，每日手工現作，有別於市面上的大腸麵線或是肉羹麵線，獨家口味讓人垂涎。除了主打魚漿大腸麵線外，還有適合外帶的小食，如豆花、仙草、冰品、基隆一口吃香腸、米腸、崁仔頂海味茶碗蒸、基隆燒賣、關東煮等，多款經典台灣小吃都網羅入「麥克麵線」台中店，要讓消費者一站式體驗台灣美食。











麥克麵線營業時間從上午6時到晚上12時，連續18小時營業不間斷，獨佔從早餐、點心、午餐、下午茶、晚餐、宵夜等全時段、全年齡層、全需求客群市場。正在如火如荼籌備的麥克麵線，同時釋出徵才職缺，基層服務員起薪30,800元起，儲備幹部4萬元起，每年還有兩次晉升機會，服務周年後贈予員工生日金幣等，都是優於同業的福利。











林楷傑表示，現代人吃不多又吃得巧，麥克麵線台中逢甲店為首家示範店，餐飲業也需要轉型升級，未來希望將品牌推向全台，讓更多消費者能品嚐到基隆知名懷舊小吃。









