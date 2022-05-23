獸醫院制服探出「迷你毛毛頭」！網一看全喊：口袋怪獸

原來衣服的口袋是這種用途！大部分醫療人員的制服上都會有大口袋，以便裝著醫療或是文具用品方便隨時取用，不過日本這間獸醫院員工的制服口袋可是有另外一種用途，原來裡面生出可愛的「毛毛頭」啦！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲獸醫院日前迎來一批小奶貓。（圖／推特帳號Spaykitaq）這間位在日本九州的獸醫院診所「スペイクリニック北九州」不只替毛小孩看病，也常常替附近浪浪們做節育手術，並替牠們積極找家。日前又是奶貓潮，診所接收一批需要照顧的剛出生小幼貓，由於牠們需要時時刻刻照料看顧，加上這天他們替小奶貓洗澡除去身上的寄身蟲，吹乾後索性安置在上衣口袋裡「保溫」等毛髮完全乾燥，而小奶貓也覺得很有安全感，除了偶爾探頭看看以外，有時還會在口袋裡呼呼大睡呢！▲這天員工替小貓洗完澡除完蟲，就放在上衣口袋裡讓牠們將毛擦乾順便睡覺。（圖／推特帳號Spaykitaq）▲奶貓：好睏喔，本喵先睡惹！（圖／推特帳號Spaykitaq）▲小橘貓：洗澡好可怕喔！偶要肉泥壓壓驚！（圖／推特帳號Spaykitaq）▲員工笑說這是院內大家的習慣，會把小奶貓放在上衣口袋以便隨時照顧，不過也會隨時注意牠們的安全。（圖／推特帳號Spaykitaq）▲這角度看太可愛啦！（圖／推特帳號Spaykitaq）員工們將小貓的照片分享在推特上並寫道：「我們的員工有把小貓放在口袋裡的習慣」，才短短不到一個月就吸引將近15萬名網友按讚分享，大家紛紛笑說：「是口袋怪獸！」、「再大一點就塞不進去了」、「我家貓小時候也常常塞進衣服口袋」、「一種袋鼠喵的概念？」、「好羨慕的員工福利」、「還以為是哪款新的手機」、「這是寶可夢的原創故事嗎？」。（編輯：陳珮瑜）窗簾一聲撕裂！案發現場見胖橘貓躺地板裝無辜：不是朕認真點！貓咪嚴肅監督小奴才寫作業 網笑：這家教金派小貓收編後初次洗澡！圓臉露出瞇眼微笑 網：心臟重擊