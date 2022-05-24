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陳文茜深夜血氧驟降　使最後力氣尖叫：我想走了

▲陳文茜近年身體狀況時好時壞。（圖／NOWnews資料照）
▲陳文茜近年身體狀況時好時壞。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-24 10:44:592022-05-24 12:29:39

64歲陳文茜2019年2月因呼吸困難就醫，檢查後確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復。沒想到，今（24日）凌晨1點多，陳文茜在臉書透露，近一個月天氣忽冷忽熱，某天深夜，血氧濃度不足85，全身滾燙、頭痛欲裂的她，絕望尖叫：「我想走了！」

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▲陳文茜在中天正式走入歷史後，感性喊話。（圖／記者林調遜攝 ,2020.12.12）
▲陳文茜身體微恙。（圖／記者林調遜攝）
陳文茜表示，事發那天，一天之內的氣溫從23度降到12度，誘發她全身免疫攻擊，不僅全身滾燙、頭痛欲裂，心跳測出132，血壓180，還有血尿，血氧濃度則不足85，她使出最後力氣跑到頂樓，躺在地板上淋雨，「雨打在臉上，冷冷的，卻有點溫柔，使我想解脫」。

▲陳文茜即將度過63歲生日。（圖／TVBS）
▲陳文茜3月底剛滿64歲。（圖／TVBS提供）
「我尖叫，告訴助理：我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，助理見狀，一直鼓勵陳文茜深呼吸，血氧濃度也慢慢上來，這時陳文茜的意識才較為清醒，請助理把藥給她吃，後來她才警覺，天氣驟變必須服用更高劑量的藥物。

▲陳文茜今晨血氧數值正常。（圖／文茜的世界周報臉書）
▲陳文茜今晨血氧數值正常。（圖／文茜的世界周報臉書）
▲陳文茜分享泡澡照，寫下「腳趾可以伸直，血管沒有破裂」。（圖／文茜的世界周報臉書）
▲陳文茜分享泡澡照，寫下「腳趾可以伸直，血管沒有破裂」。（圖／文茜的世界周報臉書）
陳文茜表示，今晨的血氧濃度上升至95，創紀錄，讓她直呼多麼美好的一天，「一顆愉悅心，望著一個五個月未見的血氧濃度，一朵玫瑰，一片藍天。丟了氧氣機。我躺在床上，那床前唯一張望的窗户，終於沒有雨滴。夜裡想起那首歌曲，〈What a wonderful world〉」。（編輯：楊穎軒）

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