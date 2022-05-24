臺中郵局攜手 U-Wash 速喜樂今日舉辦「i 郵速喜樂、公益你和我」捐贈儀式，速喜樂自5月份至年底，每月提供 100 套床包組清洗服務給華山基金會，並透過中華郵政i郵箱投遞與取件，免費替獨居長輩服務，期望疫情期間能協助長輩解決起居用品清洗問題。





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臺中郵局陳湘慈局長表示，臺中市共有 256 座 i 郵箱，希望民眾在享受「i 郵箱」與速喜樂異業結盟帶來的方便，同時也能帶動民眾善加利用 24 小 時服務不打烊的「i 郵箱」，讓生活更便捷。





陳湘慈指出，中華郵政公司在全國布建超過 2400 座ｉ郵箱，民眾使用速喜樂送洗服務，請先下載「速喜樂線上預約」APP，點選「洗衣床組收送服務」，選擇透過郵 局「ｉ郵箱」之通路，即可取得 i 郵箱寄件之郵件號碼及驗證碼，將待洗衣物包裝妥當攜至任一 i 郵箱時，選擇「特約戶寄件」功能，掃讀 APP 顯示之郵件 QR Code 列印託運單，並依ｉ郵箱螢幕指示操作，將衣物包裹置入儲格，即可輕鬆完成寄件，送洗全程零接觸。





▲臺中郵局攜手U-Wash速喜樂，送愛至華山基金會，今日舉辦捐贈儀式。（圖／記者金武鳳攝，2022.5.24)

之後，速喜樂將衣物進行洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件的 i 郵箱，提供民眾「送洗及取件」服務。陳湘慈表示，與速喜樂的異業結盟，為中華郵政公司 i 郵箱打造更多元的智慧物流服務網絡，提供民眾快速便捷的衣物送洗及取件服務。





台中郵局和U-Wash速喜樂美式洗衣上午特別為此舉辦「i 郵速喜樂、公益你和我」送愛到華山基金會活動，宣布自5月至年底按月提供100套床包組免費清洗服務，價值約38000元，協助華山基金會獨居長輩清洗被單被套等起居用品清洗，華山基金會人員很感謝兩單位合作做公益，造福獨居長輩。



