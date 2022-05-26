美國通膨嚴重！單親女老師嘆：沒想過要靠賣血漿補貼家用
近期因為新冠疫情、供應鏈受創、俄烏戰爭等多重因素影響，全球都面臨廣泛的通膨困境，讓民眾大嘆吃不消，美國路易斯安那州就有1名單親女老師希爾（Christina Seal），因為收入已不夠養活自己和2個孩子，只得賣血補貼家用，並逐漸影響到她的身理和心理健康，讓她不禁感嘆：「這不是我該過的生活。」
根據《華盛頓郵報》報導，希爾有份穩定工作，在學校擔任特教老師已經18年，年收入約5.4萬美金，折合下來每月收入約4500美元，雖然在美國並不算高薪，但也還過得去；可去年底開始，美國通貨膨脹情況嚴重，原先每週買日用品雜貨約150美元，現在暴增到200美元，每週油錢漲了將近1倍，從40美元漲到70美元，連水電費也從每月150美元漲到300美元，每月房租還要破千美元，讓獨自撫養一雙未成年子女的她直呼：「薪水根本不夠用了」、「付完帳單後什麼都不剩了，以前我月底會想用一點餘錢來買衣服，或帶孩子們出去吃飯。現在我什麼都沒有了。」
報導提到，美國勞工統計局不久前宣布，過去1年物價上漲了8.5%，是自1981年12月以來的最大年度漲幅，燃料、食物和住房成本，幾乎無一不漲，讓許多本來就已在中下階層掙扎的家庭更難過活。
41歲的希爾表示，她能想到的每項政府補助都試過了，但由於她的職業與收入被歸為中產階級，所以無論是免費食品券及其他補助計劃，她都沒資格參與，卡債越欠越多，2個正值發育期的孩子早餐只能吃花生醬配三明治。直到去年秋天，她才找到了一個可能的解決方案，透過每週2次捐贈血漿，每月可以賺取400到500美元，加上當老師的薪水，才讓她可以維持生計並償還債務。
諷刺的是，每次去診所抽血，裡頭總是坐滿跟她一樣來賣血漿的人：「我從沒想過我會要靠賣血漿來養活孩子」。雖然持續的抽血已經讓她的身體開始出現問題，但為了養家她不得不繼續，並感嘆在這波通貨膨脹下，中產階級反而成為受害最深的一群，因為入不敷出，卻還被排除在政府救助網之外。