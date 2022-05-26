蒸蛋直接加水算外行！他「先倒1罐」塞進電鍋：嫩又下飯
雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，其中擁有滑嫩口感的蒸蛋，深受不少人喜愛，而每個人在家都想要做出漂亮的蒸蛋，但發現沒有這麼容易，要不是水的比例不對，不然就是步驟做錯，導致成品賣相不佳。近日，就有網友分享蒸蛋「終極懶人做法」，貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「我這個蒸蛋非常簡單，只需要三顆蛋+一瓶罐頭高湯就能完成，三顆蛋打入電鍋的內鍋中均勻打散，接著高湯倒進去之後，稍微攪和一下即可，完全不需要調味料還是水，直接給他放入電鍋中！壓下開關，等待開關跳起即可取出」。
原PO表示「取出的時候記得戴防燙手套或是用抹布取出，不然會燙到，如果想要加入一些料也可以，像是魚板等等，一切看個人喜好，我是都不加其他的材料就吃原味，口感吃起來很像豆花，小朋友應該會非常喜歡喔！不會蒸蛋的媽媽們可以試試看」。
貼文一出，網友紛紛回應「這麼簡單？......改天來試試看」、「原來還有罐頭高湯的部分啊」、「我真的以為成品是豆花欸，還想說要加配料」、「罐頭高湯內行的啦，整天在那加水量半天」、「真心覺得蒸蛋這種的都要配兩碗飯內」、「做出來又滑嫩又下飯，我們家都這樣」、「我是五顆湯+一罐高湯喔，吃起來口感更Q彈」、「加罐頭高湯真的好吃，我爸爸是四顆蛋一瓶高湯，軟硬剛好」顯見高湯與雞蛋顆數比例可以自己做調配，會有不同層次的口感，不會做蒸蛋的民眾，不妨可以試看看哦！（編輯：張嘉哲）