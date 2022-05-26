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死了還得做核酸？深圳「智慧殯葬」要求逝者給檢測證明

▲中國藉大規模核酸檢測以遏新冠疫情，日前更傳出連逝者都不放過，要求逝者提供檢測證明。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國藉大規模核酸檢測以遏新冠疫情，日前更傳出連逝者都不放過，要求逝者提供檢測證明。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-26 14:45:51

中國面對新冠病毒的態度仍拒絕「躺平」堅持清零，北京當局更斥巨資執行大規模核酸檢測力求零確診，然而大規模核酸檢測不僅拖垮經濟，就連防疫效益也受質疑，日前就傳出深圳殯儀館規定「逝者需提供檢測證明」引發中國網友熱議，紛紛嘲諷回應「死了還得做核酸」、「難道擔心返陽？」。

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中國藉由常態化核酸檢測以遏止新冠疫情，許多城市搭乘大眾交通運輸工具、進出公共場所均需提供有效核酸陰性證明，但根據中國媒體《澎湃新聞》、《天目新聞》報導，這種規範竟然連死者也適用，報導中提到深圳市殯葬館透過手機APP「智慧殯葬」提醒用戶，報喪人除了要提供死亡證明外，還需額外提供逝者的核酸檢測證明。

報導中「智慧殯葬」提醒用戶，「疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人除需提供公安部門或醫療機構出具的『死亡證明』或『遺體接運單』外，還需根據該區域的核酸檢測要求，提供逝者核酸檢測證明」。截圖流傳到網路上也引發熱議，有網友調侃「沒核酸報告，到了陰間還要隔離」、「沒做核酸不能死啊」、「檢測報告也燒一份啊，不然牛頭馬面可能不帶路去見閻羅王」。

▲深圳的殯葬行業要求死者家屬提供死者核酸證明。（圖／翻攝自「i深圳」App）
▲深圳的殯葬行業要求死者家屬提供死者核酸證明。（圖／翻攝自「i深圳」App）
對此，深圳殯儀館隨後表示，這項政策自今年疫情爆發以來確實一直存在，是由深圳市衛健委、民政局、公安局三個部門聯合發布，目前規定是來自疫情封控管控防範區的報喪者，的確需要提供逝者24小時以內的核酸檢測證明，但若真的無法出示也可以提供家屬的核酸證明，若逝者確認陽性，殯儀館也有相應政策和處理流程。

對中國各地居民來說核酸檢測已經日常生活的一部分，在其他國家上班上課、外出用餐或搭乘飛機必須出示的是「疫苗接種證明」；但在中國沒有核酸檢測的陰性證明卻是寸步難行；此外，北京估計每年得燒掉新台幣6兆元才能執行大規模核酸檢測，對於地方財政乃至中國經濟都是一大挑戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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