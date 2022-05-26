死了還得做核酸？深圳「智慧殯葬」要求逝者給檢測證明

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報導中「智慧殯葬」提醒用戶，「疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人除需提供公安部門或醫療機構出具的『死亡證明』或『遺體接運單』外，還需根據該區域的核酸檢測要求，提供逝者核酸檢測證明」。截圖流傳到網路上也引發熱議，有網友調侃「沒核酸報告，到了陰間還要隔離」、「沒做核酸不能死啊」、「檢測報告也燒一份啊，不然牛頭馬面可能不帶路去見閻羅王」。
對此，深圳殯儀館隨後表示，這項政策自今年疫情爆發以來確實一直存在，是由深圳市衛健委、民政局、公安局三個部門聯合發布，目前規定是來自疫情封控管控防範區的報喪者，的確需要提供逝者24小時以內的核酸檢測證明，但若真的無法出示也可以提供家屬的核酸證明，若逝者確認陽性，殯儀館也有相應政策和處理流程。
對中國各地居民來說核酸檢測已經日常生活的一部分，在其他國家上班上課、外出用餐或搭乘飛機必須出示的是「疫苗接種證明」；但在中國沒有核酸檢測的陰性證明卻是寸步難行；此外，北京估計每年得燒掉新台幣6兆元才能執行大規模核酸檢測，對於地方財政乃至中國經濟都是一大挑戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。