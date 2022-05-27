18縣市豪大雨狂炸！明起雨勢趨緩　下波滯留鋒來襲時機曝

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，「滯留鋒」雲帶通過台灣上空，強對流雲在其中發展，伴隨較強降水回波，各地有降雨，以苗栗、台中沿海及南部山區雨量最多。
今晨截至4：53本島各地區平地最低氣溫大多在20至23度之間〔北部(基隆七堵區)19.6度，中部(台中神岡區)22.5度，南部(台南六甲區)23.2度，東部(宜蘭五結鄉)21.0度〕。
吳德榮說，最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，有「中小尺度」對流系統發展的機率，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，亦應防範多日大量降雨帶來坍方、落石、土石流的威脅。
今日各區平地氣溫：北部20至27度，中部23至31度，南部23至32度，東部21至30度。明(28)日「滯留鋒」逐漸北移，局部地區仍有較大雨勢，需持續注意；明傍晚起明顯好轉。
吳德榮指出，下週日、週一（29、30日）「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；各地氣溫大幅回升，「熱如盛夏」(高溫將升至34度以上)，應注意。
下週二、三（31、1日）「滯留鋒」再度接近，受其邊緣影響，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間亦有局部短暫降雨的機率；下週四（2日）「滯留鋒」北移，台灣在暖氣團內，天氣暖熱、午後雨。（編輯：孫唯容）