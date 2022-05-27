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蘇貞昌宣布新制！確診者自行下載居隔單　最快下週上路

▲行政院長蘇貞昌今天至新北市板橋區視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，他視察前宣布，為降低地方政府負擔，下週起確診者可線上申請居隔單。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今天至新北市板橋區視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，他視察前宣布，為降低地方政府負擔，下週起確診者可線上申請居隔單。（圖／行政院提供）

中央社

2022-05-27 12:18:06

（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院長蘇貞昌今天至新北市板橋區視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，他視察前宣布，為降低地方政府負擔，下週起確診者可線上申請居隔單；另外，0到6歲孩童可免費領取5劑快篩試劑。

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蘇貞昌視察前接受媒體時事訪問，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，中央、地方、民眾都一起努力抗疫，今天來視察藥局就是要感謝藥師、藥生、藥局2年多來，從口罩、快篩試劑、送藥等政策都協助政府執行。

他說，昨天已宣布發放中低收入戶、長照住民免費快篩試劑，今天則要告訴大家，0至6歲孩童可領5劑免費的快篩試劑，民眾只要持孩童的健保卡至藥局就能領取，至於相關細節由指揮中心說明。

另外，蘇貞昌也說，5月1日以來，有些確診者因為資料不全無法領取居隔單，尤其新北市人口多、負擔重，因此他特別請行政院政務委員唐鳳調整系統，讓確診者從下週起，就能從線上下載居隔單，減輕地方政府負擔。

他表示，相信最有力的防疫是中央地方一起努力，2年多來大家努力防疫已經創下好成績，現在是要進入正常生活前的最關鍵戰役，希望大家繼續努力，度過防疫最後階段，進入正常生活。

另外，外界質疑國發會振興措施不夠力，蘇貞昌說，疫情每年變化情形都不同，今年政府並未禁止內用也沒有禁止出遊，現在出口暢旺、製造業也很正常，但餐飲業、旅遊業等因民眾自主防疫，減少至餐廳用餐、出遊等等遭受衝擊，所以政府以振興措施協助，餐飲業行銷補助也仍有名額。

他說，如果順利通過這波疫情高原期，一定很快能恢復餐飲業、旅遊業的榮景，至於出國旅遊則要視國外防疫情形，指揮中心也會有相關規範。

國發會昨天在行政院會報告「因應疫情新一波振興作為」，報告指出，2022振興措施總經費為345.6億元，其中包含特別預算127.5億、公務預算50.3億，以及就安基金約167.8億元，將對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業、減班休息勞工等提供振興補助，估計受惠人數達89.9萬人。（編輯：楊蘭軒）1110527

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