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口服藥儲備充足！陳時中：就算再增加500萬人染疫也是夠

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 14:49:342022-05-28 15:29:06

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增80881例COVID-19確定病例，分別為80835例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增127例死亡，以及408例中重症。指揮官陳時中說明最新口服抗病毒藥物以及醫療量能使用狀況，強調準備的口服藥物相當充足，染疫人數就算再增加500萬人也是夠的；另外昨天是疫情爆發以來第一次住院的人比出院的人少，陳時中肯定「快篩陽即確診」新制全民適用後，有效減輕醫護壓力。

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▲口服抗病毒藥物使用情形。（圖／指揮中心）
▲口服抗病毒藥物使用情形。（圖／指揮中心）
陳時中表示，新冠口服藥Paxlovid今年至今累積使用59797人份，莫納皮拉維累積使用14611人份，目前庫存還有91229人份，且之後還有已簽訂合約的口服藥物陸續會交貨，包括莫納皮拉維總共簽約20萬1600人份，陳時中解釋按照染疫後需要使用藥物的病患比例來看，目前的口服藥物儲備量非常充足，就算再增加500萬人確診也是足夠，呼籲大家放心。

▲醫療資源統計。（圖／指揮中心）
▲醫療資源統計。（圖／指揮中心）
另外醫療量能的空床狀況，陳時中說明昨天是疫情發展至今第一次住院數比出院少，雖然只少一些些，但陳時中肯定「快篩陽即確診」新制上路後有效減輕醫護壓力，空床率稍微增加，急診人數2.5萬人也是這段時間的相對低點。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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