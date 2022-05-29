漢餅新星出爐！舊振南第四屆選拔 展中華漢餅創新美學
邁入133周年的漢餅名店「舊振南」推廣中華漢餅美學，並寄望漢餅文化能向下扎根，培育新一代漢餅烘焙人才，自2019年舉辦「舊振南漢餅新星選拔賽」。今年2022第四屆選拔賽吸引來自全共計42組團隊參與初賽，經過激烈的審查會議後，挑選出8組優秀隊伍28日於國立高雄餐旅大學隆重舉辦決賽。
此次決賽邀請的評審跨足了各相關產業，從糕餅的外觀造型顏色、內餡風味、商業性價值、創意性、保存期限等提供專業評比。經過激烈的評選後，由來自弘光科技大學的張妤佳及劉明芳同學奪下漢餅烘焙金星，選手將作品取名「憶.餅」，以台中特產麻芛、紫薯紅棗、及桂花酒釀做為主題食材，將回憶中的第一口餅香結合孩童時長輩傳遞出的生活感動透過廣式月餅、荷花酥獨特呈現，奪得新星選拔賽冠軍，抱回五萬元競賽獎金。
銀星獎則由來自國立高雄餐旅大學吳姿億及林佳禛同學獲得；銅星由同樣來自國立高雄餐旅大學的張紋萍、邱艷容摘下，分別獲得3萬元及1萬元獎金。
本屆主題「記憶中的漢餅」你與在地漢餅的情感連結。從生命禮俗、歲時節令、 宗教祭祀，連結台灣在生活與情感故事，結合節氣食材，製作出3款「記憶中的漢餅 」，學子們以記憶中漢餅的美味與自身故事做為創作概念，選用台灣各地特色食材，拼出味蕾找到情感的印記，也更認識家鄉的物產、味道以及感受對漢式糕點的文化精神。