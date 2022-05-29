快訊／死亡「+145例」再創新高！本土+76539　境外+66

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指揮中心指出，今日新增145例本土病例死亡個案，為81例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、136例具慢性病史、70例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月26日，死亡日期介於5月10日至5月26日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，34例男性，32例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國3例、日本、新加坡及越南各1例、調查中60例。入境日介於今年5月27日至5月28日。
指揮中心統計，截至目前國內累計10,991,648例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,096,696例排除)，其中1,892,272例確診，分別為12,882例境外移入、1,879,336例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,056例COVID-19死亡病例，其中2,041例本土，個案居住縣市分布為新北市881例、臺北市544例、基隆市101例、臺中市77例、高雄市67例、桃園市58例、彰化縣50例、臺南市42例、宜蘭縣40例、花蓮縣及屏東縣各35例、臺東縣24例、雲林縣22例、新竹縣20例、嘉義市及南投縣各11例、嘉義縣10例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各2例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。