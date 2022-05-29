COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中重症增378例！兒童重症再加2例　均出現「腦炎」症狀

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土新增378例中重症個案，其中有2名為兒童，分別為1歲女童、6歲男童，截至目前為止，兒童重症已累計22例，有11例出現腦炎症狀。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土新增378例中重症個案，其中有2名為兒童，分別為1歲女童、6歲男童，截至目前為止，兒童重症已累計22例，有11例出現腦炎症狀。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 14:27:39

中央流行疫情指揮中心今天（29日）宣布，本土新增378例中重症個案，其中有2名為兒童，分別為1歲女童、6歲男童，截至目前為止，兒童重症已累計22例，有11例出現腦炎症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增兒童重症中，有1例為一名1歲女童，本身無慢性病史，5/25出現發燒症狀，隔天採檢為陽性，經急診醫師評估，可以返家休養，但在回家途中突然出現抽蓄，因此再送回急診，當時有意識變化、呼吸窘迫插管，經診斷有疑似腦炎，電腦斷層顯示有輕微腦腫脹，目前病況已好轉，拔除呼吸器轉至普通病房，無須氧氣治療。

另一案例為6歲男童，過去無慢性病史，5/21出現發生症狀，到醫院採檢證實確診，經醫師評估後，回家服藥休養，之後出現食慾、活力減退，5/24出現全身抽蓄，診斷同樣有疑似腦炎的情況，5/25插管入住加護病房，5/27病況改善故拔管，但目前仍在加護病房中，使用高流量氧氣治療中。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

+145死創新高！破百人未打第三劑　最年輕個案僅30多歲

快訊／死亡「+145例」再創新高！本土+76539　境外+66

連千毅染疫急請假！「高雄直播主之亂」2審短期恐難結案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀