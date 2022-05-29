中重症增378例！兒童重症再加2例 均出現「腦炎」症狀
中央流行疫情指揮中心今天（29日）宣布，本土新增378例中重症個案，其中有2名為兒童，分別為1歲女童、6歲男童，截至目前為止，兒童重症已累計22例，有11例出現腦炎症狀。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增兒童重症中，有1例為一名1歲女童，本身無慢性病史，5/25出現發燒症狀，隔天採檢為陽性，經急診醫師評估，可以返家休養，但在回家途中突然出現抽蓄，因此再送回急診，當時有意識變化、呼吸窘迫插管，經診斷有疑似腦炎，電腦斷層顯示有輕微腦腫脹，目前病況已好轉，拔除呼吸器轉至普通病房，無須氧氣治療。
另一案例為6歲男童，過去無慢性病史，5/21出現發生症狀，到醫院採檢證實確診，經醫師評估後，回家服藥休養，之後出現食慾、活力減退，5/24出現全身抽蓄，診斷同樣有疑似腦炎的情況，5/25插管入住加護病房，5/27病況改善故拔管，但目前仍在加護病房中，使用高流量氧氣治療中。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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