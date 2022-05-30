Klook今開搶頂級餐券4.8折起！LINE Pay結帳最高回饋18%
雖然本土疫情持續緊張，但做好防疫之下，搶張飯店餐券犒賞一下自己，也算是一個小確幸！Klook即日起獨家搶先開賣國泰飯店觀光事業「2022春季線上旅展」，多間頂級餐飲品牌餐券，包括慕軒飯店《GUSTOSO義大利餐廳》、和逸飯店、COZZI Blu《逸‧市集、逸薈軒》及全台多間餐廳及台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》等，餐券限時買5送1，最低4.8折起，最多可現省4萬元。而且在今明兩天（5/30~5/31）在Klook下訂並用LINE Pay結帳，還能享有LINE POINTS最高18%回饋，購買的餐券於指定日期皆可分次兌換使用，趁優惠時先買起來，使用時只要致電餐廳訂位超方便。
愛吃牛排及龍蝦的朋友，台北米其林指南推薦飯店慕軒飯店《GUSTOSO義大利餐廳》，將各式精選義大利主菜結合創意方式展現，「海陸總匯雙人套餐」，內含12oz美國安格斯肋眼牛排、法式莫爾內焗烤龍蝦、炭烤時蔬、湯品、沙拉、手工甜點飲品等，原價5880元，限時7折優惠只要4080元，多人聚餐也能選購買5送1的6入套組方案，換算下來雙人套餐每份只要3400元。
另外也推薦「美國安格斯黑牛戰斧牛排4人分享套餐」，超大份68oz的美國安格斯戰斧牛排，除了滿足味蕾也提供充足視覺震撼，套餐包含時蔬和湯品甜點等配餐，單份套餐限時5折，原價12000元，折扣後只要5990元，現省6000元，也能選購買5送1的6入套組方案，等同原價現省4萬元起，送禮自用都划算。
台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》自助餐廳，擁有大面玻璃窗，可以飽覽迷人城市景觀，以開放式廚房為特色，呈現精緻的自助料理區，提供主廚中西式料理，包括現切美國牛肉、蒜蓉烤生蠔、蒸籠點心、甜點，線上旅展期間限時6.8折起，「單人午餐券」原價1180元現在只要799元，現省380元，「平日晚餐或假日午晚餐單人券」也只要999元，輕鬆享用星級自助料理。
國泰飯店觀光事業自創品牌的和逸飯店，全台各館餐廳在Klook上也享4.8折起優惠，和逸飯店‧台北民生館/忠孝館《THE Lounge》「單人平日午間套餐通用券」限時8折起，單張最低只要227元，包含季節主餐以及湯品和小菜；想與親子同樂和逸飯店‧台南西門館《Cozzi KITCHEN》有「親子下午茶暢遊套餐券」，含精選餐點及飲品，限時4.8折只要498元；想要全家品嚐美味烤鴨，COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館《逸薈軒Yi Hui Xuan中餐廳》「北京爐烤櫻桃鴨烤鴨家庭餐餐券」含北京爐烤片皮鴨、 冰梅燒鴨腿斬件、鴨架湯、港點等餐點，限時9.1折，現省499元，只要4988元。