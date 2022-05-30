畢業衝樂園！六福村穿制服半價玩 裙子膝上10公分送攝影
又將進入6月畢業季，想來場不一樣的畢業儀式嗎？六福村主題樂園從6月1日起到8月31日推出「青春不散場」優惠，活動期間只要穿著制服，無論是校服或制服，現場購票只要500元（原價999元），就算已經畢業的人也同享優惠，讓大家能再次重溫畢旅的感動！而女生還有獨享優惠，只要制服裙子短過膝上10公分，還能享有加碼專屬攝影！而遠雄海洋公園及義大世界，也分別針對年輕族群推出優惠，包括網路預購門票打折，或打滿3劑疫苗折價玩，都要搶攻年輕人暑假商機。
六福村除了推出穿制服享門票優惠以外，這次活動期間，只要把園區內拍攝的學校制服照，上傳到六福村的IG，並Hastag#六福村同學會，還可享有門票抽獎，7月底將抽出2位可獲得4張免費入園門票。
暑假的腳步接近，遠雄海洋公園從6月6日到6月19日推出網路預售優惠，只要81到91年次的民眾，網路預約暑期優惠門票，4人同行爽玩只要2396元，平均每人只要599元，預購票券可從6月13日使用到9月30日。另外，6月1日到6月30日，請6月份的壽星免費入園爽玩，不過需搭配一位同行者現場購買全票（890元）入園。
而義大世界則是從6月1日起到6月30日，推出「黃卡在手，樂園暢遊」活動，只要18歲以上民眾打滿3劑疫苗，每週一到週五憑黃卡或健保快易通，並搭配本人證件，就可享有「疫苗安心價」全票333元優惠。